***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:07
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865915
BIST
15:401.055
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -37,14
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:407,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 0,2103
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:408,6289
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,2522
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:40478,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,69%
|| 17,06
|Açılış
|: 478,84
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|94.198.527
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|35.967.245
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.166.717
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.000.454
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|54.979.640
|% 9,91
|
|EGCYH
|0,63
|181.708
|% -10,00
|
|BURVA
|71,55
|1.580.253
|% -10,00
|
|DENGE
|1,80
|255.379
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,96
|1.611.264.324
|% -6,22
|
|GARAN
|6,66
|1.141.249.352
|% -1,77
|
|SISE
|5,90
|923.689.750
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,82
|832.345.718
|% -3,98
|
|ASELS
|15,94
|809.999.431
|% -5,34
|
|EKGYO
|1,96
|1.611.264.324
|% -6,22
|
|ODAS
|2,21
|515.589.421
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,07
|430.720.595
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,78
|717.791.660
|% -4,55
|
|GARAN
|6,66
|1.141.249.352
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5296
|9,5774
|% 3,44
|
|Frank
|7,9617
|8,0097
|% 3,06
|
|Riyal
|1,9313
|1,9410
|% 3,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,04
|
|Altın Gr.
|480
|481
|18,82
|
|Cumhuriyet
|3.195
|3.291
|196,60
|
|Tam
|3.291
|3.406
|221,80
|
|Yarım
|1.597
|1.650
|96,20
|
|Çeyrek
|801
|830
|51,90
|
|Gümüş.Ons
|28,11
|28,14
|1,17
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,47
|