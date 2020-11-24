***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 11:54
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889705
BIST
11:551.330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 15,90
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:557,8857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:559,3704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0324
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:55462,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,60
|Açılış
|: 462,03
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:55
|ALCAR
|233,20
|48.481.140
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.651.596
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.813.780
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|IZTAR
|14,54
|15.003.236
|% -5,77
|
|MRSHL
|356,00
|8.964.386
|% -5,44
|
|DOAS
|28,88
|12.402.090
|% -4,69
|
|GARAN
|9,29
|1.961.092.731
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,16
|1.362.207.980
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,04
|1.101.320.972
|% 3,40
|
|GUBRF
|50,45
|674.963.166
|% 0,40
|
|THYAO
|12,02
|596.273.974
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,16
|1.362.207.980
|% 3,85
|
|YKBNK
|3,04
|1.101.320.972
|% 3,40
|
|GARAN
|9,29
|1.961.092.731
|% 2,43
|
|TSKB
|2,49
|269.595.744
|% 4,62
|
|SKBNK
|1,49
|142.804.657
|% 0,68
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8824
|7,8857
|% -0,02
|
|Euro
|9,3642
|9,3704
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,4893
|10,5419
|% 0,16
|
|Frank
|8,6113
|8,6631
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0916
|2,1021
|% -0,25
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-9,68
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,46
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-82,00
|
|Tam
|3.062
|3.141
|-94,10
|
|Yarım
|1.480
|1.519
|-45,53
|
|Çeyrek
|742
|760
|-22,76
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,22
|46,22
|0,18
|