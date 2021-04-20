***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 17:45
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929694
BIST
17:301.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,65
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
17:308,1107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0224
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9100
|
8,1334
En Düşük
8,0681
17:309,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0395
|Açılış
|: 6,7962
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7174
|
9,8174
En Düşük
9,7152
17:30463,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,62
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:30
|JANTS
|709,50
|50.046.035
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.202.633
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.434.814
|% 9,92
|
|OYAYO
|8,34
|25.018.235
|% 9,88
|
|ESCOM
|5,13
|9.149.523
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.322.987
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.706.839
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.615.349
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|GARAN
|7,14
|1.358.130.919
|% 2,00
|
|EREGL
|18,44
|1.351.422.859
|% 1,54
|
|PETKM
|6,55
|1.021.046.085
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,30
|677.952.799
|% 0,27
|
|EKGYO
|1,84
|673.600.379
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|673.600.379
|% -1,08
|
|GARAN
|7,14
|1.358.130.919
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,13
|378.145.895
|% 2,40
|
|TSKB
|1,26
|221.811.825
|% -2,33
|
|PETKM
|6,55
|1.021.046.085
|% -0,91
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1049
|8,1107
|% 0,28
|
|Euro
|9,7695
|9,7785
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,2908
|11,3474
|% 0,14
|
|Frank
|8,8304
|8,8836
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1548
|2,1656
|% 0,25
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|4,61
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,78
|6,79
|0,08
|
|B. Petrol
|67,25
|67,25
|0,20
|
Seans Raporu
17:30
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17:40IHEVA
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17:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 65 kaybederek (% -0.47 ) 1, 186
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17:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, INVEO, ATLAS, BAYRK, SNPAM, JANTS
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17:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, BRKO, UMPAS, TKURU, DERIM, MERIT, KUTPO, ANELE, SANEL, SUMAS