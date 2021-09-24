***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:01
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965084
BIST
10:371.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -11,23
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.390
10:378,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0896
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8575
En Düşük
8,7526
10:3710,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0887
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,4120
En Düşük
10,2810
10:37499,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 8,33
|Açılış
|: 498,87
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
499,48
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler10:35
|RALYH
|5,13
|5.460.808
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|OYLUM
|11,49
|9.634.854
|% 8,60
|
|GARFA
|13,35
|2.108.804
|% 7,84
|
|YEOTK
|71,50
|68.348.907
|% 7,44
|
|KTSKR
|54,20
|5.309.531
|% -9,06
|
|AGYO
|3,09
|7.945.513
|% -5,79
|
|EPLAS
|25,76
|400.267
|% -5,08
|
|NUGYO
|9,20
|13.942.728
|% -4,66
|
|AKYHO
|2,38
|14.737.536
|% -4,42
|
|GARAN
|9,01
|370.759.008
|% -1,85
|
|THYAO
|13,47
|231.911.941
|% 1,05
|
|KIMMR
|4,32
|218.117.796
|% 2,13
|
|SISE
|8,18
|126.114.386
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,80
|121.429.051
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|121.429.051
|% -1,10
|
|KIMMR
|4,32
|218.117.796
|% 2,13
|
|GARAN
|9,01
|370.759.008
|% -1,85
|
|YKBNK
|2,38
|86.403.190
|% -0,42
|
|AKBNK
|5,20
|105.731.099
|% -1,89
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8506
|8,8534
|% 1,04
|
|Euro
|10,3875
|10,3978
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,0897
|12,1503
|% 0,87
|
|Frank
|9,5292
|9,5866
|% 0,97
|
|Riyal
|2,3504
|2,3622
|% 0,92
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|10,78
|
|Altın Gr.
|498
|498
|7,56
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,09
|
|B. Petrol
|77,41
|77,41
|0,18
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