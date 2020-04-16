***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









ağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEngin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarDenetimden Sorumlu Komite'nin önergesine istinaden,Şirketimizin 2020 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton International'ın bir üyesidir) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838694BIST