***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2020 16:14
ağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin önergesine istinaden,
Şirketimizin 2020 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton International'ın bir üyesidir) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838694
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
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|: 96.706
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18:056,9501
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387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6190
|8,6623
|% -0,13
|
|Frank
|7,1421
|7,1851
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8445
|1,8537
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,61
|
|Cumhuriyet
|2.457
|2.519
|14,70
|
|Tam
|2.526
|2.592
|15,10
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,30
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,70
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|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
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