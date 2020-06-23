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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.06.2020 19:15
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

"14 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamasıyla Şirketimizin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılmasına yönelik Grant Thornton bünyesinde bulunan Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin,  Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararımız duyurulmuştu.
 Bilahare Grant Thornton tarafından, bünyelerinde faaliyet gösteren firmaların yeniden yapılanması kapsamında bağımsız denetim işlemlerinin yine Grant Thornton bünyesinde bulunan Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılacağı şirketimize bildirilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine yine Grant Thornton bünyesinde faaliyet gösteren Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin seçiminin 25 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına karar verilmiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852564


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Tam 2.590 2.601 14,30  
Yarım 1.262 1.272 7,00  
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