***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar"14 Nisan 2020 tarihli özel durum açıklamasıyla Şirketimizin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin yapılmasına yönelik Grant Thornton bünyesinde bulunan Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Genel Kurul onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararımız duyurulmuştu.Bilahare Grant Thornton tarafından, bünyelerinde faaliyet gösteren firmaların yeniden yapılanması kapsamında bağımsız denetim işlemlerinin yine Grant Thornton bünyesinde bulunan Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılacağı şirketimize bildirilmiştir.Bu kapsamda Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. yerine yine Grant Thornton bünyesinde faaliyet gösteren Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin seçiminin 25 Haziran tarihinde yapılacak Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına karar verilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852564BIST