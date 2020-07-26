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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

26.07.2020 13:22
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
24.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

         2020 yılı hesap dönemiyle ilgili Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği almak zorunda olduğu bağımsız denetim hizmeti için Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton International'ın bir üyesidir) seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı, Şirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
 
Şirketimizin Olağan Genel Kurul kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.07.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861918


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CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
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Sterlin 8,7348 8,7786 % 0,52  
Frank 7,4008 7,4454 % 0,52  
Riyal 1,8196 1,8287 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 14,02  
Altın Gr. 418 419 3,37  
Cumhuriyet 2.726 2.749 25,70  
Tam 2.808 2.827 32,60  
Yarım 1.363 1.380 12,90  
Çeyrek 684 691 6,40  
Gümüş.Ons 22,74 22,79 0,16  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 0,04  
B. Petrol 43,28 43,28 -0,05  
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