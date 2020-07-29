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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.07.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.06.2020
Tescil Tarihi
24.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.07.2020-10127
Açıklamalar

2020 yılı hesap dönemiyle ilgili Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği almak zorunda olduğu bağımsız denetim hizmeti için Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Grant Thornton International'ın bir üyesidir) seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı, Şirketimizin 25 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Şirketimizin Olağan Genel Kurul kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 24.07.2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.07.2020 tarihli ve 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
    
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863552


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Riyal 1,8517 1,8610 % 0,51  
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Altın Gr. 438 438 1,31  
Cumhuriyet 2.877 2.916 20,70  
Tam 2.963 3.006 28,00  
Yarım 1.438 1.463 9,30  
Çeyrek 721 731 3,30  
Gümüş.Ons 24,11 24,14 -0,28  
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