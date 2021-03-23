***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.03.2021 15:26
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2021 yılı konsolide finansal tablolarının bağımsız dış denetimi için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Grant Thornton International) bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Kamoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919947
BIST
17:081.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:087,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1179
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:089,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1765
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:08439,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,15
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:08
|SASA
|43,64
|735.506.070
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|146.005.552
|% 9,97
|
|TRILC
|34,44
|156.483.352
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|551.395.535
|% -9,79
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|FROTO
|215,50
|2.318.604.531
|% 4,82
|
|EREGL
|15,45
|1.911.317.297
|% 5,03
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,40
|1.197.070.328
|% 5,10
|
|GARAN
|7,23
|9.778.276.974
|% -9,40
|
|AKBNK
|4,85
|1.870.248.979
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|748.813.461
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|533.676.664
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|394.372.823
|% -6,12
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8943
|7,8998
|% 1,52
|
|Euro
|9,3983
|9,4356
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,8664
|10,9209
|% 1,24
|
|Frank
|8,4476
|8,4984
|% 0,85
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 1,91
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.892
|2.965
|11,99
|
|Yarım
|1.398
|1.434
|5,81
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,90
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,30
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-2,40
|