***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917140BIST