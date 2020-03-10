***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 261.940.485 -1.458.551 -68.388.089 -28.376.207 52.295.108 387.155.939 33.317.912 970.486.597 237.024.490 1.207.511.087Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.1 -19.895.560 -19.895.560 -19.895.560Diğer Düzeltmeler13.564.735 13.564.735 14.185.180 27.749.915Düzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446Transferler33.317.912 -33.317.912Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)66.989.834 520.723 -144.905.279 -64.340.136 -141.734.858 99.692.003 -42.042.855Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması28.376.207 28.376.207 35.857.652 64.233.859Dönem Sonu Bakiyeler19 334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446Transferler1.543.629 -85.779.325 84.235.696Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-740.802 -145.727.590 -149.740.564 -296.208.956 -10.306.146 -306.515.102Kar Payları-90.132.523 -90.132.523Dönem Sonu Bakiyeler19 334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI129.980.322 -355.025.967Dönem Karı (Zararı)-98.641.006 135.659.667Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler414.534.009 296.091.178Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 94.543.534 70.152.958Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.326.846 11.386.950Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.124.464 1.290.086Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 7.202.382 10.096.864Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.135.812 70.363.233Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 63.975.450 74.132.884Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 3.160.362 -3.769.651Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler281.911.963 133.624.166Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler284.505.493 133.624.166Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-2.593.530 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.499.742 10.618.587Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -4.333.373 5.829.174Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 -14.166.369 4.789.413Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -861.617 -6.024.575Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -18.682.401 5.317.680Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-340.386 652.179Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -340.386 652.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler82.638.464 -612.401.035Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler133.394.116 -227.795.964Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.504.295 45.540.266Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.010.591 -37.409.562Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-71.973.587 40.724.570Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler218.736.893 293.646.476Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)956.356 -2.457.727Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.590.999 -512.047.119Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-22.879.031 24.793.049İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-81.490.398 -237.395.024Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları398.531.467 -180.650.190Ödenen Faiz28 -245.331.133 -99.508.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -11.801.276 -59.812.558Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.418.736 -15.054.984YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-156.098.943 -101.606.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-13 595.677 11.603.762Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -129.405.003 -69.840.423Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-19.352.630 -43.370.162Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-7.936.987 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.158.227 536.531.003Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.570.630.333 2.700.686.948Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.580.788.560 -2.164.155.945YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-36.276.848 79.898.213Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-148.492.954 56.141.423NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-184.769.802 136.039.636DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 359.227.711 223.188.075DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 174.457.909 359.227.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 174.457.909 368.851.076Finansal Yatırımlar31 39.543.797 35.397.720Ticari Alacaklar511.258.953 647.319.086İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-30 174.682.037 104.052.340İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 336.576.916 543.266.746Diğer Alacaklar215.648.595 216.078.981İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-30 10.135.215 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 205.513.380 216.078.981Türev Araçlar20 9.462.872 0Stoklar9 1.231.329.135 1.108.978.905Peşin Ödenmiş Giderler75.440.336 27.772.064İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 75.440.336 27.772.064Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 3.087.261 2.113.486Diğer Dönen Varlıklar17.710.885 21.373.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 17.710.885 21.373.133ARA TOPLAM2.277.939.743 2.427.884.451Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar27 520.307.521 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.798.247.264 2.427.884.451DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar31 21.869.440 6.662.887Diğer Alacaklar78.669.231 59.948.500İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 78.669.231 59.948.500Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 19.765.952 18.904.335Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 84.478.876 80.145.503Maddi Duran Varlıklar12 1.070.283.898 1.536.317.781Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 109.249.500 142.309.759Şerefiye87.044.600 121.614.875Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.204.900 20.694.884Peşin Ödenmiş Giderler34.489.280 19.573.127İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 34.489.280 19.573.127Ertelenmiş Vergi Varlığı28 68.585.422 43.521.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.487.391.599 1.907.383.163TOPLAM VARLIKLAR4.285.638.863 4.335.267.614KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.465.961.474 1.352.015.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 55.885.641 198.437.226Ticari Borçlar987.839.596 779.632.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7-30 1.821.087 1.431.632İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 986.018.509 778.200.783Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 32.161.760 31.205.404Diğer Borçlar111.375.472 34.850.876İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-30 25.000.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 86.375.472 34.850.876Türev Araçlar0 4.703.497Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar20 0 4.703.497Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17.163.951 41.334.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 17.163.951 41.334.435Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 2.641.986 4.680.658Kısa Vadeli Karşılıklar162.925.747 98.861.972Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 24.878.780 32.496.815Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 138.046.967 66.365.157ARA TOPLAM2.835.955.627 2.545.722.327Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler27 358.058.558 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.194.014.185 2.545.722.327UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 117.472.564 59.850.476Diğer Borçlar0 349.323.760İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 349.323.760Uzun Vadeli Karşılıklar113.665.364 116.286.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 113.665.364 116.286.123Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 19.577.929 26.528.482TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER250.715.857 551.988.841TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.444.730.042 3.097.711.168ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar554.588.165 850.797.121Ödenmiş Sermaye19 334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)327.251.689 327.992.491Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)327.251.689 327.992.491Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.930.319 328.930.319Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.678.630 -937.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-359.020.958 -213.293.368Yabancı Para Çevrim Farkları-359.020.958 -213.293.368Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 52.295.108Yasal Yedekler19 53.838.737 52.295.108Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları348.259.261 434.038.586Net Dönem Karı veya Zararı-149.740.564 -84.235.696Kontrol Gücü Olmayan Paylar286.320.656 386.759.325TOPLAM ÖZKAYNAKLAR840.908.821 1.237.556.446TOPLAM KAYNAKLAR4.285.638.863 4.335.267.614Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 4.344.496.369 4.559.086.668Satışların Maliyeti21 -3.494.521.126 -3.279.309.282TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)849.975.243 1.279.777.386BRÜT KAR (ZARAR)849.975.243 1.279.777.386Genel Yönetim Giderleri22 -146.751.465 -151.894.048Pazarlama Giderleri22 -392.069.013 -350.838.860Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 304.237.871 720.918.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -433.302.258 -1.113.512.910ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)182.090.378 384.450.082Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 7.485.850 -11.234.651Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 861.617 6.024.575FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)190.437.845 379.240.006Finansman Giderleri26 -307.761.252 -238.262.659SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-117.323.407 140.977.347Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18.682.401 -5.317.680Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -5.853.910 -4.833.529Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 24.536.311 -484.151SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-98.641.006 135.659.667DÖNEM KARI (ZARARI)-98.641.006 135.659.667Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar51.099.558 219.895.363Ana Ortaklık Payları-149.740.564 -84.235.696Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kayıp (kr) 29 -0,00450000 -0,00250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-740.802 67.510.557Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 74.433.149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -926.003 650.904Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler185.201 -7.573.496Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi28 -7.443.315Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi28 185.201 -130.181Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-207.133.294 -236.732.432Yabancı Para Çevrim Farkları-207.133.294 -265.108.639Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 28.376.207Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)3 28.376.207DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-207.874.096 -169.221.875TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-306.515.102 -33.562.208Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-10.306.146 99.692.003Ana Ortaklık Payları-296.208.956 -133.254.211http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826741BIST