***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2020 21:54
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Transferler
1.543.629 -85.779.325 84.235.696 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
90.132.523 90.132.523
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
599.056 -128.686.170 -17.227.302 -145.314.416 -56.248.797 -201.563.213
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 633.996.393 174.457.909
Finansal Yatırımlar
32.910.432 39.543.797
Ticari Alacaklar
445.233.185 511.258.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 34.781.103 174.682.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 410.452.082 336.576.916
Diğer Alacaklar
294.545.073 215.648.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-16 0 10.135.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 294.545.073 205.513.380
Türev Araçlar
0 9.462.872
Stoklar
8 766.803.040 1.231.329.135
Peşin Ödenmiş Giderler
201.935.520 75.440.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
201.935.520 75.440.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.154.101 3.087.261
Diğer Dönen Varlıklar
19.068.500 17.710.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19.068.500 17.710.885
ARA TOPLAM
2.398.646.244 2.277.939.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 520.307.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.398.646.244 2.798.247.264
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
20.253.706 21.869.440
Diğer Alacaklar
62.280.379 78.669.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 62. 9 1.049.778.137 1.070.283.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 93.806.216 109.249.500
Şerefiye
72.443.102 87.044.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.363.114 22.204.900
Peşin Ödenmiş Giderler
25.502.368 34.489.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
25.502.368 34.489.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
64.292.740 68.585.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.422.036.504 1.487.391.599
TOPLAM VARLIKLAR
3.820.682.748 4.285.638.863
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.405.022.083 1.465.961.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.098.855 55.885.641
Ticari Borçlar
1.102.833.984 987.839.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 3.182.163 1.821.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.099.651.821 986.018.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.951.923 32.161.760
Diğer Borçlar
90.104.342 111.375.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-16 25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 90.104.342 86.375.472
Türev Araçlar
37.930
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.586.060 17.163.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.586.060 17.163.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
64.431 2.641.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
129.580.029 162.925.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.046.587 24.878.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 105.533.442 138.046.967
ARA TOPLAM
2.781.279.637 2.835.955.627
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
358.058.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.781.279.637 3.194.014.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 93.433.672 117.472.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
113.635.623 113.665.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
113.635.623 113.665.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15.786.255 19.577.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.855.550 250.715.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.004.135.187 3.444.730.042
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
571.867.550 554.588.165
Ödenmiş Sermaye
334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.632.089 327.251.689
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
327.632.089 327.251.689
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
328.930.319 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.298.230 -1.678.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-427.191.932 -359.020.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
-427.191.932 -359.020.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
160.147.657 348.259.261
Net Dönem Karı veya Zararı
123.440.999 -149.740.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
244.680.011 286.320.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
816.547.561 840.908.821
TOPLAM KAYNAKLAR
3.820.682.748 4.285.638.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 2.683.735.693 2.567.176.790 951.700.052 1.106.834.716
Satışların Maliyeti
13 -2.088.795.576 -2.090.526.397 -724.358.794 -886.386.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
594.940.117 476.650.393 227.341.258 220.447.920
BRÜT KAR (ZARAR)
594.940.117 476.650.393 227.341.258 220.447.920
Genel Yönetim Giderleri
-78.774.933 -78.640.790 -46.459.878 -40.170.940
Pazarlama Giderleri
-265.196.180 -177.437.823 -87.910.164 -92.790.012
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 229.010.687 154.536.360 145.254.902 88.421.290
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -340.476.930 -218.217.640 -167.151.768 -115.519.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.502.761 156.890.500 71.074.350 60.388.774
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.828.666 133.639 93 29.993
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.577.817 2.042.238 1.513.077 1.154.241
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.909.244 159.066.377 72.587.520 61.573.008
Finansman Giderleri
67.817.729 -164.390.578 21.602.418 -74.318.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
225.726.973 -5.324.201 94.189.938 -12.745.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.052.493 7.990.627 -91.634 13.801.548
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.423.099 -3.058.750 72.283 -1.722.848
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.629.394 11.049.377 -163.917 15.524.396
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
220.674.480 2.666.426 94.098.304 1.056.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
220.674.480 2.666.426 94.098.304 1.056.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
97.233.481 19.893.728 40.313.085 12.474.333
Ana Ortaklık Payları
123.440.999 -17.227.302 53.785.219 -11.418.168
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç (kr) 15 0,00370000 -0,00050000 0,00160000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
380.400 599.056 1.880.622 674.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
475.500 748.820 2.350.778 842.723
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-95.100 -149.764 -470.156 -168.545
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-112.600.797 -204.828.695 -79.990.507 -179.083.835
Yabancı Para Çevrim Farkları
-112.600.797 -204.828.695 -79.990.507 -179.083.835
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.220.397 -204.229.639 -78.109.885 -178.409.657
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
108.454.083 -201.563.213 15.988.419 -177.353.492
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.803.659 -56.248.797 4.167.096 -50.722.225
Ana Ortaklık Payları
55.650.424 -145.314.416 11.821.323 -126.631.267
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869842
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