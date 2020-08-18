***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446Transferler1.543.629 -85.779.325 84.235.696 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)90.132.523 90.132.523Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları599.056 -128.686.170 -17.227.302 -145.314.416 -56.248.797 -201.563.213Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıTLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 633.996.393 174.457.909Finansal Yatırımlar32.910.432 39.543.797Ticari Alacaklar445.233.185 511.258.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16 34.781.103 174.682.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 410.452.082 336.576.916Diğer Alacaklar294.545.073 215.648.595İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7-16 0 10.135.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 294.545.073 205.513.380Türev Araçlar0 9.462.872Stoklar8 766.803.040 1.231.329.135Peşin Ödenmiş Giderler201.935.520 75.440.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler201.935.520 75.440.336Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.154.101 3.087.261Diğer Dönen Varlıklar19.068.500 17.710.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19.068.500 17.710.885ARA TOPLAM2.398.646.244 2.277.939.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 520.307.521TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.398.646.244 2.798.247.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar20.253.706 21.869.440Diğer Alacaklar62.280.379 78.669.231İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 62. 9 1.049.778.137 1.070.283.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 93.806.216 109.249.500Şerefiye72.443.102 87.044.600Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.363.114 22.204.900Peşin Ödenmiş Giderler25.502.368 34.489.280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.502.368 34.489.280Ertelenmiş Vergi Varlığı64.292.740 68.585.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.422.036.504 1.487.391.599TOPLAM VARLIKLAR3.820.682.748 4.285.638.863KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.405.022.083 1.465.961.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 10.098.855 55.885.641Ticari Borçlar1.102.833.984 987.839.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 3.182.163 1.821.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.099.651.821 986.018.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27.951.923 32.161.760Diğer Borçlar90.104.342 111.375.472İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7-16 25.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 90.104.342 86.375.472Türev Araçlar37.930Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.586.060 17.163.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.586.060 17.163.951Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü64.431 2.641.986Kısa Vadeli Karşılıklar129.580.029 162.925.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar24.046.587 24.878.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 105.533.442 138.046.967ARA TOPLAM2.781.279.637 2.835.955.627Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler358.058.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.781.279.637 3.194.014.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 93.433.672 117.472.564Uzun Vadeli Karşılıklar113.635.623 113.665.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar113.635.623 113.665.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15.786.255 19.577.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.855.550 250.715.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.004.135.187 3.444.730.042ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar571.867.550 554.588.165Ödenmiş Sermaye334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)327.632.089 327.251.689Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)327.632.089 327.251.689Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)328.930.319 328.930.319Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.298.230 -1.678.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-427.191.932 -359.020.958Yabancı Para Çevrim Farkları-427.191.932 -359.020.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları160.147.657 348.259.261Net Dönem Karı veya Zararı123.440.999 -149.740.564Kontrol Gücü Olmayan Paylar244.680.011 286.320.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR816.547.561 840.908.821TOPLAM KAYNAKLAR3.820.682.748 4.285.638.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 2.683.735.693 2.567.176.790 951.700.052 1.106.834.716Satışların Maliyeti13 -2.088.795.576 -2.090.526.397 -724.358.794 -886.386.796TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)594.940.117 476.650.393 227.341.258 220.447.920BRÜT KAR (ZARAR)594.940.117 476.650.393 227.341.258 220.447.920Genel Yönetim Giderleri-78.774.933 -78.640.790 -46.459.878 -40.170.940Pazarlama Giderleri-265.196.180 -177.437.823 -87.910.164 -92.790.012Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 229.010.687 154.536.360 145.254.902 88.421.290Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -340.476.930 -218.217.640 -167.151.768 -115.519.484ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)139.502.761 156.890.500 71.074.350 60.388.774Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16.828.666 133.639 93 29.993Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.577.817 2.042.238 1.513.077 1.154.241FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)157.909.244 159.066.377 72.587.520 61.573.008Finansman Giderleri67.817.729 -164.390.578 21.602.418 -74.318.391SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)225.726.973 -5.324.201 94.189.938 -12.745.383Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.052.493 7.990.627 -91.634 13.801.548Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.423.099 -3.058.750 72.283 -1.722.848Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.629.394 11.049.377 -163.917 15.524.396SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)220.674.480 2.666.426 94.098.304 1.056.165DÖNEM KARI (ZARARI)220.674.480 2.666.426 94.098.304 1.056.165Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar97.233.481 19.893.728 40.313.085 12.474.333Ana Ortaklık Payları123.440.999 -17.227.302 53.785.219 -11.418.168Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç (kr) 15 0,00370000 -0,00050000 0,00160000 -0,00030000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar380.400 599.056 1.880.622 674.178Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)475.500 748.820 2.350.778 842.723Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-95.100 -149.764 -470.156 -168.545Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-112.600.797 -204.828.695 -79.990.507 -179.083.835Yabancı Para Çevrim Farkları-112.600.797 -204.828.695 -79.990.507 -179.083.835Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-112.220.397 -204.229.639 -78.109.885 -178.409.657TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)108.454.083 -201.563.213 15.988.419 -177.353.492Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar52.803.659 -56.248.797 4.167.096 -50.722.225Ana Ortaklık Payları55.650.424 -145.314.416 11.821.323 -126.631.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869842BIST