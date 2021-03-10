***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor
10.03.2021 23:11
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446
Transferler
1.543.629 -85.779.325 84.235.696 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-740.802 -145.727.590 -149.740.564 -296.208.956 -10.306.146 -306.515.102
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-90.132.523 -90.132.523
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -11.632.087 444.440.632 432.808.545 461.600.753 894.409.298
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
334.000.000 317.298.232 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 792.699.893 -149.740.564 987.396.710 747.921.409 1.735.318.119
Transferler
-149.740.564 149.740.564 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
581.185 -131.408.311 262.056.082 131.228.956 28.523.154 159.752.110
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-33.893.661 -33.893.661
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-38.371.040 -38.371.040 -60.550.643 -98.921.683
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
680.087.098 129.980.322
Dönem Karı (Zararı)
416.068.128 -98.641.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.515.764 414.534.009
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 126.339.368 94.543.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.149.728 9.326.846
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -3.088.209 2.124.464
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.061.519 7.202.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.954.074 67.135.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 63.330.117 63.975.450
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 20.623.957 3.160.362
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
145.717.602 281.911.963
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
145.776.590 284.505.493
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-58.988 -2.593.530
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.286.377 -18.499.742
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.176.495 -4.333.373
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
20 9.462.872 -14.166.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -3.816.678 -861.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 55.141.382 -18.682.401
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.367 -340.386
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 43.367 -340.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.331.338 82.638.464
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.903.651 133.394.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
214.210.408 -18.504.295
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.345.738 -62.010.591
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-84.167.046 -71.973.587
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
442.942.391 218.736.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.294.196 956.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.580.336 -13.590.999
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.415.330 -22.879.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.945.824 -81.490.398
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
837.915.230 398.531.467
Ödenen Faiz
-107.563.666 -245.331.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -39.569.875 -11.801.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -10.694.591 -11.418.736
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.140.472 -156.098.943
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 159.326 595.677
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -138.208.049 -129.405.003
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
28.580.971 -19.352.630
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
63.327.280 -7.936.987
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.736.861 -10.158.227
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.143.937.440 3.570.630.333
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.182.674.301 -3.580.788.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
595.209.765 -36.276.848
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-112.159.572 -148.492.954
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
483.050.193 -184.769.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 174.457.909 359.227.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 657.508.102 174.457.909
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 659.990.037 174.457.909
Finansal Yatırımlar
31 19.087.380 39.543.797
Ticari Alacaklar
822.799.526 511.258.953
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 590.662.054 174.682.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 232.137.472 336.576.916
Diğer Alacaklar
71.106.865 215.648.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8, 30 0 10.135.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 71.106.865 205.513.380
Türev Araçlar
20 0 9.462.872
Stoklar
9 1.389.767.975 1.231.329.135
Peşin Ödenmiş Giderler
10 163.416.237 75.440.336
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
163.416.237 75.440.336
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 2.959.703 3.087.261
Diğer Dönen Varlıklar
18 28.709.571 17.710.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28.709.571 17.710.885
ARA TOPLAM
3.157.837.294 2.277.939.743
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.1, 27 0 520.307.521
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.157.837.294 2.798.247.264
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
31 13.744.887 21.869.440
Diğer Alacaklar
9.000.553 78.669.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.000.553 78.669.231
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 23.582.630 19.765.952
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 139.506.066 84.478.876
Maddi Duran Varlıklar
12 1.685.905.290 1.070.283.898
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 79.284.958 109.249.500
Şerefiye
60.572.972 87.044.600
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.711.986 22.204.900
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.680.425 34.489.280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 30.680.425 34.489.280
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.360.848 68.585.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.011.065.657 1.487.391.599
TOPLAM VARLIKLAR
5.168.902.951 4.285.638.863
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.542.470.426 1.465.961.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 25.739.366 55.885.641
Ticari Borçlar
1.432.271.712 987.839.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
30 2.425.948 1.821.087
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.429.845.764 986.018.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 30.867.564 32.161.760
Diğer Borçlar
58.688.797 111.375.472
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8, 30 0 25.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 58.688.797 86.375.472
Türev Araçlar
20 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 30.579.281 17.163.951
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.579.281 17.163.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 9.252.087 2.641.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
100.475.833 162.925.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 28.045.036 24.878.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 72.430.797 138.046.967
ARA TOPLAM
3.230.345.066 2.835.955.627
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
1.1, 27 0 358.058.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.230.345.066 3.194.014.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 70.585.949 117.472.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
94.829.669 113.665.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 94.829.669 113.665.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 10.887.382 19.577.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.303.000 250.715.857
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.406.648.066 3.444.730.042
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.080.254.626 554.588.165
Ödenmiş Sermaye
19 334.000.000 334.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
316.200.787 327.251.689
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
316.200.787 327.251.689
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
317.298.232 328.930.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.097.445 -1.678.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-490.429.269 -359.020.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
-490.429.269 -359.020.958
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
53.838.737 53.838.737
Yasal Yedekler
19 53.838.737 53.838.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
604.588.289 348.259.261
Net Dönem Karı veya Zararı
262.056.082 -149.740.564
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
682.000.259 286.320.656
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.762.254.885 840.908.821
TOPLAM KAYNAKLAR
5.168.902.951 4.285.638.863
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 5.413.712.258 4.344.496.369
Satışların Maliyeti
21 -4.127.022.757 -3.494.521.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.286.689.501 849.975.243
BRÜT KAR (ZARAR)
1.286.689.501 849.975.243
Genel Yönetim Giderleri
22 -140.904.951 -146.751.465
Pazarlama Giderleri
22 -488.725.574 -392.069.013
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 506.821.135 304.237.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -691.116.163 -433.302.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
472.763.948 182.090.378
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 8.279.962 7.485.850
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -44.182 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 3.816.678 861.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
484.816.406 190.437.845
Finansman Gelirleri
26 376.081.862 216.883.476
Finansman Giderleri
26 -336.263.224 -524.644.728
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
26 -53.425.534 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
471.209.510 -117.323.407
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.141.382 18.682.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -14.339.476 -5.853.910
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -40.801.906 24.536.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
416.068.128 -98.641.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
416.068.128 -98.641.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
154.012.046 51.099.558
Ana Ortaklık Payları
262.056.082 -149.740.564
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç / Kayıp 29 0,00780000 -0,00450000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
581.185 -740.802
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 726.481 -926.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28 -145.296 185.201
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-145.296 185.201
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-256.897.203 -207.133.294
Yabancı Para Çevrim Farkları
-256.897.203 -207.133.294
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-256.316.018 -207.874.096
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.752.110 -306.515.102
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.523.154 -10.306.146
Ana Ortaklık Payları
131.228.956 -296.208.956
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917139
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