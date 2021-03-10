***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -64.340.136 870.692.681 386.759.325 1.257.452.006Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-19.895.560 -19.895.560 -19.895.560Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 328.930.319 -937.828 -213.293.368 52.295.108 434.038.586 -84.235.696 850.797.121 386.759.325 1.237.556.446Transferler1.543.629 -85.779.325 84.235.696 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-740.802 -145.727.590 -149.740.564 -296.208.956 -10.306.146 -306.515.102Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-90.132.523 -90.132.523Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2 -11.632.087 444.440.632 432.808.545 461.600.753 894.409.298Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar334.000.000 317.298.232 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 792.699.893 -149.740.564 987.396.710 747.921.409 1.735.318.119Transferler-149.740.564 149.740.564 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)581.185 -131.408.311 262.056.082 131.228.956 28.523.154 159.752.110Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-33.893.661 -33.893.661Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-38.371.040 -38.371.040 -60.550.643 -98.921.683Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler19 334.000.000 317.298.232 -1.097.445 -490.429.269 53.838.737 604.588.289 262.056.082 1.080.254.626 682.000.259 1.762.254.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI680.087.098 129.980.322Dönem Karı (Zararı)416.068.128 -98.641.006Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler407.515.764 414.534.009Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 126.339.368 94.543.534Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.149.728 9.326.846Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.088.209 2.124.464Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -4.061.519 7.202.382Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler83.954.074 67.135.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 63.330.117 63.975.450Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 20.623.957 3.160.362Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler145.717.602 281.911.963Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler145.776.590 284.505.493Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-58.988 -2.593.530Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler7.286.377 -18.499.742Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.176.495 -4.333.373Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler20 9.462.872 -14.166.369Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -3.816.678 -861.617Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 55.141.382 -18.682.401Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler43.367 -340.386Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 43.367 -340.386İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.331.338 82.638.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-306.903.651 133.394.116Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler214.210.408 -18.504.295Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.345.738 -62.010.591Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-84.167.046 -71.973.587Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler442.942.391 218.736.893Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.294.196 956.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-86.580.336 -13.590.999Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13.415.330 -22.879.031İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-144.945.824 -81.490.398Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları837.915.230 398.531.467Ödenen Faiz-107.563.666 -245.331.133Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -39.569.875 -11.801.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -10.694.591 -11.418.736YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.140.472 -156.098.943Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 159.326 595.677Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -138.208.049 -129.405.003Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28.580.971 -19.352.630Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları63.327.280 -7.936.987FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.736.861 -10.158.227Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.143.937.440 3.570.630.333Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.182.674.301 -3.580.788.560YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)595.209.765 -36.276.848Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-112.159.572 -148.492.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)483.050.193 -184.769.802DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 174.457.909 359.227.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 657.508.102 174.457.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 659.990.037 174.457.909Finansal Yatırımlar31 19.087.380 39.543.797Ticari Alacaklar822.799.526 511.258.953İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar30 590.662.054 174.682.037İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 232.137.472 336.576.916Diğer Alacaklar71.106.865 215.648.595İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8, 30 0 10.135.215İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 71.106.865 205.513.380Türev Araçlar20 0 9.462.872Stoklar9 1.389.767.975 1.231.329.135Peşin Ödenmiş Giderler10 163.416.237 75.440.336İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler163.416.237 75.440.336Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 2.959.703 3.087.261Diğer Dönen Varlıklar18 28.709.571 17.710.885İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar28.709.571 17.710.885ARA TOPLAM3.157.837.294 2.277.939.743Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.1, 27 0 520.307.521TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.157.837.294 2.798.247.264DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar31 13.744.887 21.869.440Diğer Alacaklar9.000.553 78.669.231İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.000.553 78.669.231Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 23.582.630 19.765.952Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 139.506.066 84.478.876Maddi Duran Varlıklar12 1.685.905.290 1.070.283.898Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 79.284.958 109.249.500Şerefiye60.572.972 87.044.600Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.711.986 22.204.900Peşin Ödenmiş Giderler10 30.680.425 34.489.280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28 30.680.425 34.489.280Ertelenmiş Vergi Varlığı29.360.848 68.585.422TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.011.065.657 1.487.391.599TOPLAM VARLIKLAR5.168.902.951 4.285.638.863KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.542.470.426 1.465.961.474Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 25.739.366 55.885.641Ticari Borçlar1.432.271.712 987.839.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlar30 2.425.948 1.821.087İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 1.429.845.764 986.018.509Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 30.867.564 32.161.760Diğer Borçlar58.688.797 111.375.472İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8, 30 0 25.000.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 58.688.797 86.375.472Türev Araçlar20 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 30.579.281 17.163.951İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.579.281 17.163.951Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 9.252.087 2.641.986Kısa Vadeli Karşılıklar100.475.833 162.925.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 28.045.036 24.878.780Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 72.430.797 138.046.967ARA TOPLAM3.230.345.066 2.835.955.627Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler1.1, 27 0 358.058.558TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.230.345.066 3.194.014.185UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 70.585.949 117.472.564Uzun Vadeli Karşılıklar94.829.669 113.665.364Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 94.829.669 113.665.364Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 10.887.382 19.577.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.303.000 250.715.857TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.406.648.066 3.444.730.042ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.080.254.626 554.588.165Ödenmiş Sermaye19 334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)316.200.787 327.251.689Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)316.200.787 327.251.689Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)317.298.232 328.930.319Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.097.445 -1.678.630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-490.429.269 -359.020.958Yabancı Para Çevrim Farkları-490.429.269 -359.020.958Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler19 53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları604.588.289 348.259.261Net Dönem Karı veya Zararı262.056.082 -149.740.564Kontrol Gücü Olmayan Paylar682.000.259 286.320.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.762.254.885 840.908.821TOPLAM KAYNAKLAR5.168.902.951 4.285.638.863Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 5.413.712.258 4.344.496.369Satışların Maliyeti21 -4.127.022.757 -3.494.521.126TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.286.689.501 849.975.243BRÜT KAR (ZARAR)1.286.689.501 849.975.243Genel Yönetim Giderleri22 -140.904.951 -146.751.465Pazarlama Giderleri22 -488.725.574 -392.069.013Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 506.821.135 304.237.871Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -691.116.163 -433.302.258ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)472.763.948 182.090.378Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 8.279.962 7.485.850Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -44.182 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 3.816.678 861.617FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)484.816.406 190.437.845Finansman Gelirleri26 376.081.862 216.883.476Finansman Giderleri26 -336.263.224 -524.644.728Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)26 -53.425.534 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)471.209.510 -117.323.407Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-55.141.382 18.682.401Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -14.339.476 -5.853.910Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -40.801.906 24.536.311SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)416.068.128 -98.641.006DÖNEM KARI (ZARARI)416.068.128 -98.641.006Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar154.012.046 51.099.558Ana Ortaklık Payları262.056.082 -149.740.564Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / Kayıp 29 0,00780000 -0,00450000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar581.185 -740.802Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 726.481 -926.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 -145.296 185.201Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-145.296 185.201Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-256.897.203 -207.133.294Yabancı Para Çevrim Farkları-256.897.203 -207.133.294DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-256.316.018 -207.874.096TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)159.752.110 -306.515.102Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28.523.154 -10.306.146Ana Ortaklık Payları131.228.956 -296.208.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917139BIST