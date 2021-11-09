***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler334.000.000 328.930.319 -1.678.630 -359.020.958 53.838.737 348.259.261 -149.740.564 554.588.165 286.320.656 840.908.821Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler8 2.923.004.343 1.389.767.975Peşin Ödenmiş Giderler19 306.559.356 163.416.237İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler306.559.356 163.416.237Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 31.151 2.959.703Diğer Dönen Varlıklar96.589.604 28.709.571İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar96.589.604 28.709.571ARA TOPLAM5.429.186.740 3.157.837.294TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.429.186.740 3.157.837.294DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar17 17.328.070 13.744.887Diğer Alacaklar12.826.229 9.000.553İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 12.826.229 9.000.553Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar31.558.127 23.582.630Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller139.241.969 139.506.066Maddi Duran Varlıklar9 2.149.756.044 1.685.905.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 155.651.655 79.284.958Şerefiye84.649.694 60.572.972Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar71.001.961 18.711.986Peşin Ödenmiş Giderler19 95.330.041 30.680.425İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler95.330.041 30.680.425Ertelenmiş Vergi Varlığı21 0 29.360.848TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.601.692.135 2.011.065.657TOPLAM VARLIKLAR8.030.878.875 5.168.902.951KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.531.305.106 1.542.470.426Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 34.926.367 25.739.366Ticari Borçlar2.744.481.879 1.432.271.712İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 2.869.517 2.425.948İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.741.612.362 1.429.845.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 39.974.771 30.867.564Diğer Borçlar127.270.139 58.688.797İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 127.270.139 58.688.797Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)19 68.105.566 30.579.281İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)68.105.566 30.579.281Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 21.293.901 9.252.087Kısa Vadeli Karşılıklar198.303.437 100.475.833Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 36.579.769 28.045.036Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 161.723.668 72.430.797ARA TOPLAM4.765.661.166 3.230.345.066TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.765.661.166 3.230.345.066UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 56.623.655 70.585.949Uzun Vadeli Karşılıklar228.256.062 94.829.669Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 228.256.062 94.829.669Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 49.156.197 10.887.382TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER334.035.914 176.303.000TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.099.697.080 3.406.648.066ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.829.015.447 1.080.254.626Ödenmiş Sermaye20 334.000.000 334.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)321.386.821 316.200.787Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)315.276.421 316.200.787Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)317.298.232 317.298.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.021.811 -1.097.445Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6.110.400 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-94.115.705 -490.429.269Yabancı Para Çevrim Farkları-94.115.705 -490.429.269Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler53.838.737 53.838.737Yasal Yedekler20 53.838.737 53.838.737Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları906.139.753 604.588.289Net Dönem Karı veya Zararı307.765.841 262.056.082Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.102.166.348 682.000.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.931.181.795 1.762.254.885TOPLAM KAYNAKLAR8.030.878.875 5.168.902.951Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 6.216.824.037 3.851.071.077 2.367.118.131 1.167.335.384Satışların Maliyeti13 -4.898.506.478 -2.883.285.520 -1.960.240.222 -794.489.944TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.318.317.559 967.785.557 406.877.909 372.845.440BRÜT KAR (ZARAR)1.318.317.559 967.785.557 406.877.909 372.845.440Genel Yönetim Giderleri-162.157.987 -111.560.317 -57.619.104 -32.785.384Pazarlama Giderleri-251.428.170 -363.839.288 -61.046.615 -98.643.108Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 319.732.005 295.901.994 101.541.329 66.891.307Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -679.536.928 -633.281.336 -215.988.453 -292.804.406ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)544.926.479 155.006.610 173.765.066 15.503.849Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.901.936 5.751.658 347.101 -11.094.473Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-96.578 -17.465 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.865.097 1.811.520 -1.723.203 233.703FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)553.596.934 162.552.323 172.388.964 4.643.079Finansman Gelirleri208.768.905 337.829.905 73.641.040 124.777.584Finansman Giderleri-352.417.543 -204.456.853 -137.111.011 -59.222.261Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)-27.943.015 0 -31.576.048 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)382.005.281 295.925.375 77.342.945 70.198.402Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-92.326.016 -5.544.314 -2.984.666 -491.821Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -29.912.986 -7.355.151 -5.389.514 -4.932.052Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -62.413.030 1.810.837 2.404.848 4.440.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)289.679.265 290.381.061 74.358.279 69.706.581DÖNEM KARI (ZARARI)289.679.265 290.381.061 74.358.279 69.706.581Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-18.086.576 136.411.408 24.419.252 39.177.927Ana Ortaklık Payları307.765.841 153.969.653 49.939.027 30.528.654Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç / (kayıp) (TL) 15 0,92100000 0,46100000 0,15000000 0,09100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.186.034 849.672 -843.862 469.272Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.155.458 1.062.090 -1.054.828 586.590Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar6.110.400 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.110.400 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler231.092 -212.418 210.966 -117.318Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi231.092 -212.418 210.966 -117.318Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar793.264.348 -203.914.833 126.227.268 -91.314.036Yabancı Para Çevrim Farkları793.264.348 -203.914.833 126.227.268 -91.314.036DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)798.450.382 -203.065.161 125.383.406 -90.844.764TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.088.129.647 87.315.900 199.741.685 -21.138.183Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar378.864.208 35.731.363 90.848.719 -17.072.296Ana Ortaklık Payları709.265.439 51.584.537 108.892.966 -4.065.887http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976699BIST