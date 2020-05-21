***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı artırım sürecimizin sisteme eklenmesiGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 20.05.2020Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres İstanbul Kadıköy Bora Sokak Nida Kule Göztepe İş Merkezi No:1 K:B1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti9 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Söğüt Maden Sahası ile ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - 2019 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi16 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi17 - Dilek ve temenniler18 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Information Document of General Assembly.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Invitation Agenda Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Davet Gundem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2020 Perşembe günü saat 10.00'da "İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.B1" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve yukarıda yer alan gündem maddeleri pay sahiplerimizce görüşülerek karara bağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846151BIST