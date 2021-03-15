***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.03.2021Genel Kurul Tarihi 08.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KADIKÖYAdres Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması.4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti.8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.11 - 2020 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi.15 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi.16 - Dilek ve temenniler.17 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Gundem Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation Agenda Power of Attorney.pdf - İlan MetniEK: 3 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Information Document of General Assembly.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10.00'da "Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy İstanbul'' adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve yukarıda yer alan gündem maddeleri pay sahiplerimizce görüşülecerek karara bağlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918304BIST