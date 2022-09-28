***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1331 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz ile ilgili kamuoyuna açıklanması gereken içsel bilgi mahiyetinde herhangi bir gelişme bulunmadığını, bu nedenle Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalar dışındaki haber, yorum ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065681BIST