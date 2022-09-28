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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

28.09.2022 16:04
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1331 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz ile ilgili kamuoyuna açıklanması gereken içsel bilgi mahiyetinde herhangi bir gelişme bulunmadığını, bu nedenle Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalar dışındaki haber, yorum ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065681


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Tam 6.646 6.733 57,00  
Yarım 3.234 3.292 29,00  
Çeyrek 1.622 1.646 14,00  
Gümüş.Ons 18,67 18,71 0,31  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 0,17  
B. Petrol 85,60 85,60 0,73  
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