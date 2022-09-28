***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
28.09.2022 16:04
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve 49/1331 sayılı kararına istinaden, Şirketimiz ile ilgili kamuoyuna açıklanması gereken içsel bilgi mahiyetinde herhangi bir gelişme bulunmadığını, bu nedenle Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalar dışındaki haber, yorum ve söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065681
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|KUYAS
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|81.540.515
|% 10,00
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|CANTE
|120,00
|99.941.664
|% 9,99
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|RODRG
|42,94
|13.317.913
|% 9,99
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|ENSRI
|18,62
|61.578.851
|% 9,98
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|HKTM
|42,64
|65.110.403
|% 9,95
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|ZOREN
|3,45
|512.598.717
|% -9,92
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|ULUFA
|5,19
|2.274.798
|% -9,90
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|ISGYO
|7,38
|26.719.282
|% -9,89
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|USAK
|3,29
|63.082.477
|% -9,86
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|SKBNK
|1,86
|465.437.469
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|THYAO
|69,45
|2.567.577.007
|% -2,18
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|YKBNK
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|2.364.210.644
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|SASA
|68,35
|2.113.665.546
|% -0,94
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|GARAN
|19,84
|2.104.573.864
|% 1,12
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|AKBNK
|11,64
|2.001.080.858
|% -1,52
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|EKGYO
|3,92
|1.418.186.254
|% -1,51
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|YKBNK
|7,24
|2.364.210.644
|% 0,00
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|TSKB
|2,37
|661.119.236
|% -6,32
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|SKBNK
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|465.437.469
|% -9,71
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|ISCTR
|7,79
|1.494.997.908
|% -0,64
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|17:12
|Alış
|Satış
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|Dolar
|18,5144
|18,5243
|% 0,41
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|Euro
|17,8188
|17,8429
|% 0,86
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|Sterlin
|19,7373
|19,8363
|% 0,03
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|Frank
|18,7250
|18,8378
|% 1,15
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|Riyal
|4,9011
|4,9257
|% 0,29
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|17:12
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.652
|1.652
|23,03
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|Altın Gr.
|982
|982
|15,91
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|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.646
|6.733
|57,00
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|Yarım
|3.234
|3.292
|29,00
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|Çeyrek
|1.622
|1.646
|14,00
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|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|0,31
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|Gümüş Gr.
|11,06
|11,08
|0,17
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|B. Petrol
|85,60
|85,60
|0,73
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