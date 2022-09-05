***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.09.2022 19:51
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
04/07/2022 tarihli duyurumuzda Yönetim Kurulumuzun, "şirket ihtiyaçları ve piyasa koşulları gözetilerek belirlenecek uygun zaman diliminde tek seferde ya da parçalı olarak toplam 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası)'ye kadar borçlanma aracı ve/veya kira sertifikasının (yurt içinde ve/veya yurtdışında, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edilmesine, karar verildiği duyurulmuştu. Bu karar doğrultusunda, 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası) yetki dâhilinde Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 3.000.000.000 TL'ye (Üç milyar Türk Lirası) kadar borçlanma araçlarının (bono ve/veya tahvil) yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraç ile ile ilgili tüm hususlarda üst yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060297
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 4,21%
|| 135,63
|Açılış
|: 3.248
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|Önceki Kapanış
|: 3.223
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3.367
En Düşük
3.248
18:0518,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 18,2580
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|Önceki Kapanış
|: 18,2850
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18,2405
En Düşük
18,1877
18:0518,1099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 18,1050
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|Önceki Kapanış
|: 18,1900
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18,1346
En Düşük
17,9911
18:051.001,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.001,81
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|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
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1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ICBCT
|7,93
|33.908.581
|% 9,99
|
|KRDMD
|12,88
|2.750.005.850
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|41.158.170
|% 9,97
|
|ZRGYO
|3,75
|72.914.580
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.572.918
|% 9,97
|
|ISATR
|451.334,80
|451.335
|% -10,09
|
|MTRKS
|42,78
|52.008.740
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|22.380.719
|% -9,94
|
|ULUSE
|129,50
|81.809.632
|% -9,06
|
|MOBTL
|2,27
|225.626.657
|% -6,97
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 4,67
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 9,94
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 3,84
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 8,15
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 8,90
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 9,05
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 3,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2139
|18,2249
|% 0,14
|
|Euro
|18,0978
|18,1099
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,9228
|21,0278
|% 0,16
|
|Frank
|18,5148
|18,6263
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8323
|4,8566
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.752
|6.817
|52,00
|
|Yarım
|3.290
|3.333
|26,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|95,78
|95,78
|2,76
|
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