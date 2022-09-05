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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

05.09.2022 20:06
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde kira sertifikası ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
04/07/2022 tarihli duyurumuzda Yönetim Kurulumuzun, "şirket ihtiyaçları ve piyasa koşulları gözetilerek belirlenecek uygun zaman diliminde tek seferde ya da parçalı olarak toplam 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası)'ye kadar borçlanma aracı ve/veya kira sertifikasının (yurt içinde ve/veya yurtdışında, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edilmesine, karar verildiği duyurulmuştu. Bu karar doğrultusunda, 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası) yetki dâhilinde Şirketimizin Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ise 'İhraççı Varlık Kiralama Şirketi' olarak yer alacağı, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yapılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuatta öngörülen koşullar ve şekil şartlarına uygun olarak, 2.000.000.000-TL (İki milyar Türk Lirası)'ye kadar kira sertifikasının, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine ve ihraç ile ile ilgili tüm hususlarda üst yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060304


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