***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2022 20:36
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 5 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasında bildirilen borçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu 13 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062929
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0460
|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,2950
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18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,2081
|Açılış
|: 18,4200
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|Önceki Kapanış
|: 18,5000
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18,5908
En Düşük
18,2248
18:051.001,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,71
|Açılış
|: 1.001,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2451
|18,2611
|% 0,25
|
|Euro
|18,2276
|18,2406
|% -1,13
|
|Sterlin
|20,9893
|21,0945
|% -1,15
|
|Frank
|18,9608
|19,0750
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-17,88
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.757
|6.830
|-26,00
|
|Yarım
|3.292
|3.339
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,52
|91,52
|-2,48
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO