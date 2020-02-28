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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2020 17:53
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna değin uzatılmasına ve esas sözleşmemizin "şirketin sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, Gerekli izinlerin alınması sonrası esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk genel kurulumuzda ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Bu konular ile alakalı gerekli iş ve işlemlerin icrası için İdareye yetki verilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 7. Madde - Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822868


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