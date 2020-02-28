***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 17:53
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin Uzatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna değin uzatılmasına ve esas sözleşmemizin "şirketin sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, Gerekli izinlerin alınması sonrası esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk genel kurulumuzda ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Bu konular ile alakalı gerekli iş ve işlemlerin icrası için İdareye yetki verilmesine
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 7. Madde - Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822868
BIST
18:05105.994
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -4.424,72
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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107.760
En Düşük
99.332
18:056,2470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 6,2330
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|Önceki Kapanış
|: 6,1750
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6,2574
En Düşük
6,1998
18:056,8611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
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|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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En Düşük
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18:05322,32
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
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|Açılış
|: 322,32
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
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329,34
En Düşük
321,97
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|47.818.959
|% 14,79
|
|HUBVC
|26,12
|18.240.018
|% 12,91
|
|TSPOR
|5,95
|64.865.302
|% 10,80
|
|MEMSA
|0,37
|1.783.275
|% 8,82
|
|MZHLD
|14,80
|69.482
|% 8,42
|
|BUCIM
|3,39
|1.776.672
|% -11,72
|
|AVGYO
|1,51
|52.421.750
|% -11,70
|
|DMSAS
|3,64
|12.359.713
|% -10,34
|
|YBTAS
|4.221,00
|135.072
|% -10,00
|
|IHEVA
|3,27
|4.441.634
|% -9,92
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ASELS
|27,50
|1.142.250.196
|% -1,72
|
|GARAN
|9,50
|641.951.298
|% -6,77
|
|AKBNK
|6,76
|343.325.331
|% -6,24
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|EKGYO
|1,39
|234.034.655
|% -5,44
|
|IHLGM
|1,21
|182.022.258
|% -6,20
|
|THYAO
|11,75
|1.736.217.320
|% -3,29
|
|ODAS
|1,96
|276.055.608
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,29
|281.118.988
|% -6,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9836
|8,0237
|% 0,16
|
|Frank
|6,4440
|6,4828
|% 1,13
|
|Riyal
|1,6596
|1,6680
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|-46,21
|
|Altın Gr.
|323
|323
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,75
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|-0,14
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|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-2,07
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Seans Raporu
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17:58SKTAS
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