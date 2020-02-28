***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin UzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaKayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna değin uzatılmasına ve esas sözleşmemizin "şirketin sermayesi" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesi için gerekli başvuruların yapılmasına, Gerekli izinlerin alınması sonrası esas sözleşme değişikliklerinin yapılacak ilk genel kurulumuzda ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Bu konular ile alakalı gerekli iş ve işlemlerin icrası için İdareye yetki verilmesinekarar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 7. Madde - Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822868BIST