***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2020 12:29
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
Ek Açıklamalar
28.02.2020 tarihinde kamuya duyurduğumuz, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Esas Sözleşme tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830045
BIST
12:1682.918
En Yüksek
|Değişim
|: -5,66%
|| -4.970,46
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
82.902
12:166,4576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4589
En Düşük
6,4177
12:167,1757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0172
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:16308,14
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -5,29
|Açılış
|: 307,98
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.857.572
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|AYGAZ
|8,29
|1.467.871
|% -10,38
|
|CIMSA
|5,49
|2.845.122
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,81
|199.251
|% -10,00
|
|DGKLB
|0,99
|6.087.311
|% -10,00
|
|YGYO
|0,36
|3.158.945
|% -10,00
|
|ASELS
|20,70
|370.129.832
|% -9,69
|
|NUGYO
|2,11
|360.000.000
|% -9,83
|
|THYAO
|7,52
|282.896.444
|% -8,63
|
|GARAN
|7,94
|242.280.595
|% -3,05
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|NUGYO
|2,11
|360.000.000
|% -9,83
|
|TSKB
|0,87
|46.861.297
|% -1,14
|
|IHLGM
|0,78
|39.306.660
|% -9,30
|
|YKBNK
|1,96
|94.212.659
|% -3,45
|
|THYAO
|7,52
|282.896.444
|% -8,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8500
|7,8894
|% -0,26
|
|Frank
|6,7495
|6,7902
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7147
|1,7233
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.484
|-30,65
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|36,00
|
|Tam
|2.056
|2.108
|25,25
|
|Yarım
|994
|1.020
|12,21
|
|Çeyrek
|498
|510
|6,11
|
|Gümüş.Ons
|12,30
|12,34
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,12
|
|B. Petrol
|30,03
|30,03
|-0,02
|
Seans Raporu
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12:30XU100
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4080, 96 kaybederek (% -4.87 ) 79, 651
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12:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VANGD, MEMSA, DARDL, IZFAS, SAFKR, MEGAP, RODRG, BMELK, MEGAP, GRNYO