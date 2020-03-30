***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2020 14:13
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılması ve esas sözleşme tadiline ilişkin 17.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833235
BIST
15:3288.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 377,53
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.507
En Düşük
86.815
15:326,5738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1244
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5763
En Düşük
6,4403
15:327,2515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0666
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:32342,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 4,14
|Açılış
|: 342,20
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TMPOL
|4,73
|5.379.922
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.291.770
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.475.720
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.359.007
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.201
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,16
|297.490
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|316.839
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|3.476.880
|% -9,84
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|QNBFL
|111,70
|2.918.762
|% -9,19
|
|THYAO
|8,68
|508.153.539
|% -2,03
|
|ASELS
|23,38
|422.796.708
|% 1,12
|
|PGSUS
|31,56
|355.527.973
|% -8,63
|
|GARAN
|8,05
|336.831.964
|% 2,16
|
|SASA
|7,91
|310.104.689
|% 8,95
|
|IHLGM
|0,95
|143.321.182
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|50.400.402
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|165.988.051
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,73
|186.892.630
|% 5,41
|
|YKBNK
|1,89
|113.708.220
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1336
|8,1744
|% 1,65
|
|Frank
|6,8362
|6,8774
|% 1,16
|
|Riyal
|1,7446
|1,7533
|% 1,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.616
|1.618
|-10,85
|
|Altın Gr.
|342
|342
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,91
|13,97
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-1,70
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