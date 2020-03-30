***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılması ve esas sözleşme tadiline ilişkin 17.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833235BIST