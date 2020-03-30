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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2020 14:13
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2020

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının izin süresinin uzatılması ve esas sözleşme tadiline ilişkin 17.03.2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833235


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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,91 13,97 -0,51  
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