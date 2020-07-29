***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.07.2020 17:57
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 24.07.2020
Ek Açıklamalar
Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 24/07/2020 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Temmuz 2020 tarihli 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas-Sozlesme-Gubrf.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863539
BIST
17:471.132
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -20,51
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
17:476,9765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9843
En Düşük
6,9132
17:478,2370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1015
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2370
En Düşük
8,1145
17:47438,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,31
|Açılış
|: 438,18
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
440,30
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|70.600.232
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.528.610
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|45.829.495
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|20.676.828
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|135.917.308
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|17.351.517
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|15.395.297
|% -10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.031.904
|% -9,96
|
|POLTK
|149,20
|726.601
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|124.820
|% -9,82
|
|ASELS
|35,30
|2.172.256.260
|% -3,23
|
|GUSGR
|6,40
|1.855.516.568
|% 7,38
|
|GARAN
|7,12
|1.403.519.805
|% -3,78
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.224.043
|% -1,80
|
|KRDMD
|2,99
|792.893.164
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,18
|1.221.224.043
|% -1,80
|
|GUSGR
|6,40
|1.855.516.568
|% 7,38
|
|IHLAS
|0,89
|243.321.711
|% -1,11
|
|KRDMD
|2,99
|792.893.164
|% -1,32
|
|TSKB
|1,13
|301.370.051
|% -3,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0262
|9,0715
|% 1,00
|
|Frank
|7,5946
|7,6403
|% 0,98
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-3,41
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.875
|2.915
|19,60
|
|Tam
|2.962
|3.005
|26,80
|
|Yarım
|1.438
|1.462
|8,70
|
|Çeyrek
|721
|731
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|44,04
|44,04
|0,43
|
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