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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.07.2020 17:57
GÜNCEL HABERLER



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 24.07.2020

Ek Açıklamalar
Esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 24/07/2020 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Temmuz 2020 tarihli 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas-Sozlesme-Gubrf.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863539


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KRGYO 6,05 45.829.495 % 10,00  
VKFYO 11,88 20.676.828 % 10,00  
IHYAY 1,43 135.917.308 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,0262 9,0715 % 1,00  
Frank 7,5946 7,6403 % 0,98  
Riyal 1,8536 1,8629 % 0,62  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 -3,41  
Altın Gr. 438 438 1,23  
Cumhuriyet 2.875 2.915 19,60  
Tam 2.962 3.005 26,80  
Yarım 1.438 1.462 8,70  
Çeyrek 721 731 3,00  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 -0,27  
Gümüş Gr. 5,41 5,42 -0,03  
B. Petrol 44,04 44,04 0,43  
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