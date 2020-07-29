***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.02.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.03.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.03.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.06.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 24.07.2020Ek AçıklamalarEsas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7. maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 24/07/2020 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Temmuz 2020 tarihli 10127 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas-Sozlesme-Gubrf.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863539BIST