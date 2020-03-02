***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Sn. Kadir Budak bu görevinden ayrılmıştır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. fıkrası kapsamında doğrudan Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Çağlar Karakaya02.03.2020 tarihi itibariyle şirketimizdeYatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.Yatırımcı İlişkileri Bölümü YöneticisiÇağlar Karakaya Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli UzmanıTel: 0216 468 51 73E-posta: ckarakaya@gubretas.com.trir@gubretas.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823360BIST