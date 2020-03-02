***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.03.2020 17:50
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Sn. Kadir Budak bu görevinden ayrılmıştır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. fıkrası kapsamında doğrudan Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip Sn. Çağlar Karakaya
02.03.2020 tarihi itibariyle şirketimizde
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak göreve başlamıştır.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Çağlar Karakaya Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı
Tel: 0216 468 51 73
E-posta: ckarakaya@gubretas.com.tr
ir@gubretas.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823360
BIST
17:55107.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.473,84
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:556,2293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0018
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:556,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 6,9120
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|Önceki Kapanış
|: 6,8790
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6,9503
En Düşük
6,8533
17:55320,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,04
|Açılış
|: 320,41
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.734.318
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|85.322.361
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|40.986.815
|% 19,87
|
|BRYAT
|73,60
|10.970.370
|% 19,48
|
|KARSN
|1,99
|598.783.112
|% 19,16
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|14,00
|18.236.507
|% -3,45
|
|ECZYT
|11,65
|10.001.940
|% -2,92
|
|VERUS
|19,26
|6.024.041
|% -2,73
|
|THYAO
|11,87
|1.191.393.532
|% 1,02
|
|ASELS
|28,24
|626.238.745
|% 2,69
|
|KARSN
|1,99
|598.783.112
|% 19,16
|
|GARAN
|9,60
|468.379.585
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,40
|356.452.631
|% 4,80
|
|KARSN
|1,99
|598.783.112
|% 19,16
|
|YKBNK
|2,40
|356.452.631
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|247.318.995
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|157.971.882
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|163.931.672
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9381
|7,9779
|% -0,35
|
|Frank
|6,4916
|6,5307
|% 0,92
|
|Riyal
|1,6555
|1,6638
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,04
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,43
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,72
|16,76
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,02
|
|B. Petrol
|50,64
|50,64
|0,97
|