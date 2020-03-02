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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.03.2020 17:50
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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliği görevini yürütmekte olan Sn. Kadir Budak bu görevinden ayrılmıştır. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 11. maddesi 2. fıkrası kapsamında doğrudan Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip  Sn. Çağlar Karakaya 
02.03.2020 tarihi itibariyle şirketimizde
 Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak göreve başlamıştır. 
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Çağlar Karakaya Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı 
Tel: 0216 468 51 73
E-posta: ckarakaya@gubretas.com.tr
              ir@gubretas.com.tr





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823360


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ASUZU 12,20 85.322.361 % 19,96  
AVGYO 1,81 40.986.815 % 19,87  
BRYAT 73,60 10.970.370 % 19,48  
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