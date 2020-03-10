***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 23:50
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurumu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlığı altındaki 2.1.3 maddesi ilkesi gereği 2019 yılı İngilizce konsolide finansal tablolarımız ekte sunulmuştur. "...Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır...."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826753
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -2.461,51
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1531
18:056,9815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0339
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9815
En Düşük
6,9390
18:05326,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -5,41
|Açılış
|: 326,43
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
324,99
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9202
|7,9599
|% -1,43
|
|Frank
|6,5289
|6,5683
|% -1,24
|
|Riyal
|1,6360
|1,6442
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,32
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,38
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|37,96
|37,96
|0,02
|