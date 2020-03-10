***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurumu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık başlığı altındaki 2.1.3 maddesi ilkesi gereği 2019 yılı İngilizce konsolide finansal tablolarımız ekte sunulmuştur. "...Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır...."Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826753BIST