***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 08:58
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.
Genel kurulda Razi Petrochemical Co.'nun tahakkuk etmiş ve dağıtılabilir kâr tutarının 1,372,000,000,000-IRR'ye (İran Riyali) tekabül eden kısmının temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır. Şirketimize isabet eden tutar ise 670,662,102,810-IRR olmuştur.
Bugün itibariyle sözkonusu tutarın güncel TL karşılığı 27,497,146-TL olup, temettü ödemesinin yapılacağı gün geçerli olan IRR piyasa işlem kuruna göre net temettü tutarı değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827764
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
0
En Düşük
0
18:056,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2859
18:057,0840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0403
18:05322,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,00
|Açılış
|: 322,27
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
322,86
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ADANA
|7,47
|4.751.153
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% 0,00
|
|CEOEM
|5,00
|2.081.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,15
|119.301.420
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% 0,00
|
|THYAO
|8,48
|704.221.969
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% 0,00
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% 0,00
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% 0,00
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% 0,00
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9082
|7,9478
|% -0,04
|
|Frank
|6,6637
|6,7039
|% 0,01
|
|Riyal
|1,6770
|1,6854
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|10,39
|
|Altın Gr.
|321
|322
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,64
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|0,37
|