***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.Genel kurulda Razi Petrochemical Co.'nun tahakkuk etmiş ve dağıtılabilir kâr tutarının 1,372,000,000,000-IRR'ye (İran Riyali) tekabül eden kısmının temettü olarak dağıtılması kararı alınmıştır. Şirketimize isabet eden tutar ise 670,662,102,810-IRR olmuştur.Bugün itibariyle sözkonusu tutarın güncel TL karşılığı 27,497,146-TL olup, temettü ödemesinin yapılacağı gün geçerli olan IRR piyasa işlem kuruna göre net temettü tutarı değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827764BIST