***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kaynaklı koronavirüs hastalığı nedeniyle çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamını ve pazarın güvenliğini korumak amacıyla devletimizin aldığı tedbirlerle eşgüdümlü olarak gerekli önlemleri almaktadır.Şirketimiz, herhangi bir aksama olmaksızın faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu maksatla Şirketimiz bir Enfeksiyonel Hastalıklar Eylem Planı (Plan) hazırlamış ve tüm çalışma yerlerinde yürürlüğe koymuştur. Bu Plan'ın uygulama ve takibi oluşturulan Faaliyet Planlama Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan risk analizleri sonucunda eğitim çalışmaları, sağlık kontrolleri, çalışma yerlerinin güvenliği ve çalışma biçimlerinin tespiti yapılmış ve uygulamaya başlanmıştır.Şirket olarak, çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplum sağlığını korumak ve aynı zamanda günlük gübre talebini karşılamak için tüm çabayı gösteriyoruz. Mevcut duyurumuzla ilgili bir gelişme olması halinde ve yeni gelişmelere ilişkin olarak piyasayı ve pay sahiplerini usulüne uygun olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830319BIST