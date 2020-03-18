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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2020 12:22
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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 kaynaklı koronavirüs hastalığı nedeniyle çalışanlarının sağlığını, faaliyetlerinin devamını ve pazarın güvenliğini korumak amacıyla devletimizin aldığı tedbirlerle eşgüdümlü olarak gerekli önlemleri almaktadır.
Şirketimiz, herhangi bir aksama olmaksızın faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu maksatla Şirketimiz bir Enfeksiyonel Hastalıklar Eylem Planı (Plan) hazırlamış ve tüm çalışma yerlerinde yürürlüğe koymuştur. Bu Plan'ın uygulama ve takibi oluşturulan Faaliyet Planlama Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılan risk analizleri sonucunda eğitim çalışmaları, sağlık kontrolleri, çalışma yerlerinin güvenliği ve çalışma biçimlerinin tespiti yapılmış ve uygulamaya başlanmıştır.
Şirket olarak, çalışanlarımızın, ailelerinin ve toplum sağlığını korumak ve aynı zamanda günlük gübre talebini karşılamak için tüm çabayı gösteriyoruz. Mevcut duyurumuzla ilgili bir gelişme olması halinde ve yeni gelişmelere ilişkin olarak piyasayı ve pay sahiplerini usulüne uygun olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830319


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