***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 10:03
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ülkemizin gıda güvenliği, halkımızın sağlığı ve refahı açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu anlayışla Şirketimiz, şu ana kadar Türkiye piyasasına miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirmiştir. Halihazırda faaliyetlerimiz siparişlerimizi karşılayacak şekilde üretim ve tedarik planlamamıza göre devam etmektedir.
Tarımsal üreticilerin ve dağıtım kanallarının talep edeceği ürünlere ilişkin mevcut üretim ve tedarik pozisyonumuzun yeterli olacağını, süreç içerisinde herhangi bir ürün darboğazı yaşanmayacağını ve devletimizin ilerleyen günlerde alabileceği ek kısıtlayıcı önlemlerin de ürün teslimatlarında idare edilemez sorunlar çıkarmayacağını öngörüyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830950
BIST
11:2388.040
En Yüksek
|Değişim
|: 3,34%
|| 2.844,24
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
11:236,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0518
|Açılış
|: 6,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
11:237,0102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
11:23315,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 5,52
|Açılış
|: 315,54
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|38,72
|608.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.668.047
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|GYHOL
|13,38
|1.319.350
|% 9,94
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,13
|4.086.209
|% -2,19
|
|GARAN
|7,81
|248.253.482
|% 3,03
|
|ASELS
|21,70
|160.719.095
|% 2,84
|
|THYAO
|8,15
|149.281.696
|% 2,64
|
|TSPOR
|2,23
|110.638.457
|% 1,83
|
|ISFIN
|3,09
|92.083.273
|% 8,04
|
|ODAS
|1,24
|71.521.446
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,23
|110.638.457
|% 1,83
|
|YKBNK
|1,96
|82.905.680
|% 3,16
|
|GARAN
|7,81
|248.253.482
|% 3,03
|
|ISFIN
|3,09
|92.083.273
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6626
|7,7011
|% 2,25
|
|Frank
|6,6082
|6,6480
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7215
|1,7302
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.508
|1.508
|36,35
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,87
|0,73
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,70
|0,15
|
|B. Petrol
|30,37
|30,37
|1,90
|
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