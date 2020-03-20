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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.03.2020 10:03
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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Ülkemizin gıda güvenliği, halkımızın sağlığı ve refahı açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu anlayışla Şirketimiz, şu ana kadar Türkiye piyasasına miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirmiştir. Halihazırda faaliyetlerimiz siparişlerimizi karşılayacak şekilde üretim ve tedarik planlamamıza göre devam etmektedir. 
Tarımsal üreticilerin ve dağıtım kanallarının talep edeceği ürünlere ilişkin mevcut üretim ve tedarik pozisyonumuzun yeterli olacağını, süreç içerisinde herhangi bir ürün darboğazı yaşanmayacağını ve devletimizin ilerleyen günlerde alabileceği ek kısıtlayıcı önlemlerin de ürün teslimatlarında idare edilemez sorunlar çıkarmayacağını öngörüyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830950


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