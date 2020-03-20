***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜlkemizin gıda güvenliği, halkımızın sağlığı ve refahı açısından stratejik öneme sahip tarım sektörünün önemli paydaşlarından biri olmanın bilinci ile faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam ediyoruz. Bu anlayışla Şirketimiz, şu ana kadar Türkiye piyasasına miktar olarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %18'den fazla kimyevi gübre arzı gerçekleştirmiştir. Halihazırda faaliyetlerimiz siparişlerimizi karşılayacak şekilde üretim ve tedarik planlamamıza göre devam etmektedir.Tarımsal üreticilerin ve dağıtım kanallarının talep edeceği ürünlere ilişkin mevcut üretim ve tedarik pozisyonumuzun yeterli olacağını, süreç içerisinde herhangi bir ürün darboğazı yaşanmayacağını ve devletimizin ilerleyen günlerde alabileceği ek kısıtlayıcı önlemlerin de ürün teslimatlarında idare edilemez sorunlar çıkarmayacağını öngörüyoruz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830950BIST