***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'in 22.01.2020 tarihinde yaptığı duyuruda"Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş." ticaret unvanı ile bir anonim şirket kurulması hakkında idareye yetki verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı kamuoyu ile paylaşılmıştı.Şirket kurulumuna dair süreç tamamlanmış olup, Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 31.03.2020 tarihli kararı ile 444814 ticaret sicil nolu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833949BIST