***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden,Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Sn. Mehmet BULUT, Sn. Ali KÖSE ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak seçilmelerine ve bu seçimlerin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838638BIST