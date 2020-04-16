***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2020 14:40
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden,
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında Sn. Mehmet BULUT, Sn. Ali KÖSE ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak seçilmelerine ve bu seçimlerin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838638
BIST
16:2296.739
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|: 0,92%
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387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|89.942.810
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.206.250
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.713.331
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.720.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|30.543.877
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.158.984
|% -9,98
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|241.960.242
|% -9,93
|
|TSPOR
|4,90
|57.506.679
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,98
|1.120.311.873
|% -9,86
|
|ASELS
|26,84
|964.857.919
|% 1,51
|
|THYAO
|10,32
|873.816.970
|% -0,39
|
|GARAN
|8,32
|673.033.652
|% 1,34
|
|ECILC
|4,72
|661.882.918
|% 8,01
|
|IHLGM
|1,06
|217.032.779
|% 3,92
|
|IHLAS
|0,67
|99.797.824
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|283.850.527
|% -9,57
|
|ECILC
|4,72
|661.882.918
|% 8,01
|
|YKBNK
|1,95
|258.731.914
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6432
|8,6865
|% 0,15
|
|Frank
|7,1483
|7,1913
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8402
|1,8494
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,46
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.539
|2.601
|24,30
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|11,80
|
|Çeyrek
|620
|633
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,36
|15,40
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
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|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,86
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Seans Raporu
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16:33HUBVC
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