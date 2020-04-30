***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde, 24.09.2018 tarihinden bu yana Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Sn. Ahmet Levent Serttaş 30.04.2020 tarihi itibariyle, kendi isteği ile Şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.Yönetim Kurulumuzun kararı ile Sn. Osman Küçükçınar, Şirketimizde Finans'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841959BIST