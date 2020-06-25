***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 19:30
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli, Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT (Başkan), Sn. Murat YAŞA ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin yer almasına, 1) Denetimden Sorumlu Komite'de
Sn.Murat YAŞA (Başkan), Sn.Mehmet TUNÇAK ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı Sn.Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde
(Başkan), Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT ve Risk, Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürü Sn. Ertuğrul KÖSE'nin yer almasına, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde
Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ
karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852987
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
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|Önceki Kapanış
|: 114.449
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114.975
En Düşük
113.420
18:056,8571
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 6,8700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,8301
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En Yüksek
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|: 7,7050
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:05388,24
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|Açılış
|: 388,24
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|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4832
|8,5257
|% -0,02
|
|Frank
|7,1957
|7,2391
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8217
|1,8308
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,60
|
|Altın Gr.
|388
|388
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.515
|2.536
|0,30
|
|Tam
|2.589
|2.603
|2,30
|
|Yarım
|1.258
|1.273
|1,10
|
|Çeyrek
|629
|637
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,06
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,96
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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17:58XU100
Endeks 114, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 16, 609.00 milyon TL de
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17:54YGYO
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 212, 870 adet işlem
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17:53XU100
Endeks 114, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
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17:53GLRYH
Yüzde -6.98 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 652 adet işlem