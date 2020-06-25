***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.06.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli, Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT (Başkan), Sn. Murat YAŞA ve Sn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİ'nin yer almasına, 1) Denetimden Sorumlu Komite'deSn.Murat YAŞA (Başkan), Sn.Mehmet TUNÇAK ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Kıdemli Uzmanı Sn.Çağlar KARAKAYA'nın yer almasına, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde(Başkan), Sn. Prof. Dr. Mehmet BULUT ve Risk, Süreç ve Kalite Yönetimi Müdürü Sn. Ertuğrul KÖSE'nin yer almasına, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'ndeSn. Prof. Dr. Vahit KİRİŞCİkarar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852987BIST