***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co'nun 19.08.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda, payları %100 Razi Petrochemical Co.ya ait olan Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş'nin tasfiye edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870095BIST