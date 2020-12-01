***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2020 22:31
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2019 yılı Şubat ayında, Rekabet Kurulu tarafından, kimyevi gübre üretim ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren üretici şirketlerin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu sektördeki birçok şirket hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Rekabet Kurumu tarafından 01.12.2020 (bugün) tarafımıza tebliğ edilen E-61813209-110.03.06-16698 sayılı bildirimde, Şirket'imizin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine, dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca, Şirket'imize idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere karar verildiği tebliğ olunmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890870
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|AYES
|11,33
|1.289.981
|% 10,00
|
|JANTS
|244,20
|113.528.855
|% 10,00
|
|KONYA
|1.066,00
|79.368.668
|% 10,00
|
|BFREN
|1.293,60
|72.145.006
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.663,20
|245.210.788
|% 10,00
|
|BASCM
|11,37
|668.955
|% -9,98
|
|RODRG
|16,92
|14.311.274
|% -9,62
|
|KERVN
|1,14
|783.079
|% -9,52
|
|MARKA
|6,71
|5.116.107
|% -7,45
|
|GLRYH
|14,31
|14.665.531
|% -5,86
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|PETKM
|4,26
|983.562.751
|% 1,67
|
|GARAN
|9,23
|4.698.220.701
|% 5,49
|
|EKGYO
|2,19
|1.074.751.445
|% 1,39
|
|KRDMD
|4,94
|2.278.742.469
|% 0,82
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|YKBNK
|2,99
|943.888.064
|% 4,55
|
|THYAO
|12,50
|3.301.113.651
|% 9,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8216
|7,8250
|% -0,08
|
|Euro
|9,4468
|9,4590
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,4802
|10,5328
|% 0,77
|
|Frank
|8,6670
|8,7192
|% 1,05
|
|Riyal
|2,0824
|2,0928
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.814
|1.815
|37,76
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|Altın Gr.
|457
|457
|10,02
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|89,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|82,30
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|39,81
|
|Çeyrek
|733
|750
|19,91
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|1,37
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|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|0,35
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|B. Petrol
|47,36
|47,36
|-0,52
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