***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 09:06
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilindiği üzere Şirketimiz tarafından 07.07.2020 tarihli KAP bildirimi ile Şirketimiz uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ait tüm jeolojik ve madencilik çalışmalarına ait verilerin Koza Altın A.Ş.'den satın alındığı bilgisi paylaşılmıştır.
Şirketimiz edinilen verilerin teknik değerlendirmelerinin yapılarak, kamuoyuna en sağlıklı güncel bilgilerin sunulabilmesi amacıyla bağımsız teknik danışmanlık ve değerlendirme şirketi olan RPM Global ile anlaşmıştır. Bahsi geçen ruhsat kapsamı çalışmaların analizi, değerlendirilmesi ve uluslararası standartlara göre raporlanabilmesi amacıyla uluslararası yetkinliği olan uzmanlarca onaylanmış ve Maden Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının ve Maden Rezervlerinin raporlanmasına ilişkin JORC koduna (2012 versiyonu) uygun, maden kaynak ve rezervinin tespitine yönelik teknik bir ön fizibilite çalışması hazırlanmıştır. Yapılan çalışma ile hazırlanan rapor standartları, Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komitesi (CRISCO) çatısı altında belirlenen Türkiye Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu (UMREK) ile benzer olup, UMREK standartlarına uygun yetkin kişi onaylı raporun hazırlanma süreci de devam etmektedir. Yetkin kişi onaylı UMREK raporu da tamamlanmasını müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Bahsi geçen JORC standartlarına uygun rapora istinaden hazırlanan açıklama ekte Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
Saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891592
BIST
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En Düşük
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|KRVGD
|10,89
|329.281
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|575.955.444
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.767.073
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,40
|19.531.548
|% -8,70
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|KENT
|436,90
|8.559.759
|% -6,20
|
|PETKM
|5,01
|3.122.914.870
|% 7,97
|
|GARAN
|9,00
|951.946.533
|% -1,21
|
|TUPRS
|96,05
|903.638.580
|% 2,62
|
|DOHOL
|2,82
|846.979.646
|% -1,40
|
|SASA
|20,04
|739.263.693
|% 7,11
|
|PETKM
|5,01
|3.122.914.870
|% 7,97
|
|DOHOL
|2,82
|846.979.646
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|540.966.939
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,08
|567.035.288
|% -2,35
|
|ITTFH
|2,63
|367.039.509
|% 6,91
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8348
|7,8403
|% 0,35
|
|Euro
|9,4922
|9,4983
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,3703
|10,4223
|% -0,93
|
|Frank
|8,7605
|8,8133
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0852
|2,0957
|% 0,41
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-5,12
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.062
|3.108
|-2,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|-12,18
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|-5,89
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|48,80
|48,80
|-0,45
|
Seans Raporu
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