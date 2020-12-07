***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz tarafından 07.07.2020 tarihli KAP bildirimi ile Şirketimiz uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ait tüm jeolojik ve madencilik çalışmalarına ait verilerin Koza Altın A.Ş.'den satın alındığı bilgisi paylaşılmıştır.Şirketimiz edinilen verilerin teknik değerlendirmelerinin yapılarak, kamuoyuna en sağlıklı güncel bilgilerin sunulabilmesi amacıyla bağımsız teknik danışmanlık ve değerlendirme şirketi olan RPM Global ile anlaşmıştır. Bahsi geçen ruhsat kapsamı çalışmaların analizi, değerlendirilmesi ve uluslararası standartlara göre raporlanabilmesi amacıyla uluslararası yetkinliği olan uzmanlarca onaylanmış ve Maden Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının ve Maden Rezervlerinin raporlanmasına ilişkin JORC koduna (2012 versiyonu) uygun, maden kaynak ve rezervinin tespitine yönelik teknik bir ön fizibilite çalışması hazırlanmıştır. Yapılan çalışma ile hazırlanan rapor standartları, Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartları Komitesi (CRISCO) çatısı altında belirlenen Türkiye Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu (UMREK) ile benzer olup, UMREK standartlarına uygun yetkin kişi onaylı raporun hazırlanma süreci de devam etmektedir. Yetkin kişi onaylı UMREK raporu da tamamlanmasını müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.Bahsi geçen JORC standartlarına uygun rapora istinaden hazırlanan açıklama ekte Türkçe ve İngilizce olarak kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.Saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891592BIST