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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.12.2020 12:18



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                 Bilindiği üzere Şirketimiz tarafından 07.12.2020 tarihli KAP bildirimi ile, Şirketimiz uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ilişkin RPM Global tarafından hazırlanan JORC standartlarına uygun rapora istinaden açıklama yapılmıştı.
Yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle, bahsekonu açıklamada yeralan öne çıkan hususların tekrar edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda
Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş Maden Kaynak Tahmini 3,50 Milyon ons (9.48 Mt @ 11.5 g/t Au) altın değerine ulaşmıştır.
Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 Milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükselmiştir.
Ortalama 8,6 g/t altın ve 0,7 g/t gümüş değerine sahip 6,93 Mt maden rezervlerinin dağılımı şu şekildedir:
0.62 Milyon Ons Görünür Maden Rezervleri (10 g/t altın ve 0,6 g/t gümüş içeren 1,91 milyon ton) 1,30 Milyon Ons Muhtemel Maden Rezervleri (8,1 g/t altın ve 0,2 g/t gümüş içeren 5,02 milyon ton)
Sıklaştırma ve yayılma sondajları ile Maden Rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunmaktadır.
Konuya ilişkin detaylı bilgiler 07.12.2020 tarihli KAP bildirimi ekindeki açıklamadan edinilebilir.
Saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892272


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