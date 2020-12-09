***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilindiği üzere Şirketimiz tarafından 07.12.2020 tarihli KAP bildirimi ile, Şirketimiz uhdesinde bulunan Bilecik ili Söğüt ilçesindeki 82050 numaralı ruhsata ilişkin RPM Global tarafından hazırlanan JORC standartlarına uygun rapora istinaden açıklama yapılmıştı.Yatırımcılardan gelen sorular nedeniyle, bahsekonu açıklamada yeralan öne çıkan hususların tekrar edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamdaSöğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş Maden Kaynak Tahmini 3,50 Milyon ons (9.48 Mt @ 11.5 g/t Au) altın değerine ulaşmıştır.Söğüt Altın Madeni Projesini oluşturan Akbaştepe ve Korudanlık maden yataklarının birleştirilmiş maden rezervleri çalışması sonucunda da 1,92 Milyon ons altın ve 152 bin ons gümüş değerine yükselmiştir.Ortalama 8,6 g/t altın ve 0,7 g/t gümüş değerine sahip 6,93 Mt maden rezervlerinin dağılımı şu şekildedir:0.62 Milyon Ons Görünür Maden Rezervleri (10 g/t altın ve 0,6 g/t gümüş içeren 1,91 milyon ton) 1,30 Milyon Ons Muhtemel Maden Rezervleri (8,1 g/t altın ve 0,2 g/t gümüş içeren 5,02 milyon ton)Sıklaştırma ve yayılma sondajları ile Maden Rezervinin önemli ölçülerde artırılması fırsatı bulunmaktadır.Konuya ilişkin detaylı bilgiler 07.12.2020 tarihli KAP bildirimi ekindeki açıklamadan edinilebilir.Saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892272BIST