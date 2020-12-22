***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 18:47
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.12.2020-09.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 7 ve 9 Aralık 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerçekleştirdiği açıklamalarda Söğüt Maden Projesindeki kaynak ve rezerv büyüklüğü ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
22 Aralık 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Fahrettin Poyraz'ın yazılı ve görsel basına yansıyan değerlendirmelerine ilişkin haber içeriği ekte bilgilerinize sunulmaktadır.
Bu konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894301
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|1.866
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|Altın Gr.
|459
|459
|-1,97
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|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|-24,00
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|Tam
|3.044
|3.121
|-24,64
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|Yarım
|1.471
|1.510
|-11,92
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|Çeyrek
|738
|755
|-5,96
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|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|-0,82
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