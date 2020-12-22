***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.12.2020-09.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 7 ve 9 Aralık 2020 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile gerçekleştirdiği açıklamalarda Söğüt Maden Projesindeki kaynak ve rezerv büyüklüğü ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.22 Aralık 2020 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn.Fahrettin Poyraz'ın yazılı ve görsel basına yansıyan değerlendirmelerine ilişkin haber içeriği ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Bu konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894301BIST