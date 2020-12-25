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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.12.2020 19:18



***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   22 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamasında Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Fahrettin Poyraz'ın değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Sayın Fahrettin Poyraz'ın, 7 ve 9 Aralık 2020 tarihli KAP açıklamalarımıza atfen, Söğüt maden sahası ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Şirketimize gelen sorulara istinaden yatırımcılar tarafından farklı şekilde algılandığının anlaşılması sebebiyle bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 
Şirketimize ait olan Söğüt maden sahası işletme ruhsatının ve rödövans sözleşmesi ile Koza Altın İşletmeleri A.Ş'ye devredildiği, ilgili Şirketin edimlerini yerine getirmediği için sözleşmenin iptali ve maden sahasının iadesi için dava açıldığı, açılan davaların 2019 yılı Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş'a teslimine karar verildiğini, İki yıl içinde ilk altının çıkartılıp, söz konusu varlığın değere dönüştürülmesi, teknik çalışmaların ve gerekli resmi prosedürlerin yerine getirilerek, yatırım sürecine geçilmesi suretiyle ekonomimize kazandırılmaya başlanmasının hedeflendiğini ve bu bağlamda Gübretaş Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Karaman'ın Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş'ye Genel Müdür olarak atamasının yapıldığını, 7 ve 9 Aralık tarihli KAP bildirimlerinde sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğunun bildirildiğini, bunun 1 milyon 920 bin onsunun çıkarılmaya hazır altın rezervi, 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğini, Bu miktarlar göz önüne alındığında Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedilebileceğini, bugünkü fiyatlar üzerinden bunun da yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değer ifade ettiğini, Bahse konu 6 milyar dolarlık değerin, ilgili kaynağın güncel fiyatlar üzerinden brüt bedeli olup, cevher çıkarma maliyeti, finansman bedeli, yatırım maliyetleri, işçilik bedeli ve benzeri maliyet kalemlerini içermediğini, 
belirtmiştir.
Konuya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895030


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