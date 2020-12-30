***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBilecik Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Şirketimize gönderilen 28.12.2020 tarihli yazı ile hukuki süreçlerin tamamlanarak Şirketimiz adına tescil edilen Söğüt Maden Sahasına ait 5534 ve 82050 numaralı ruhsatlara ilişkin ÇED görüşlerinin Şirketimiz adına devri başvurumuzun değerlendirildiği belirtilerek, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Çevresel Etki Yönetmeliğine' atıfla, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. adına verilmiş olan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)" belgelerinin geçerliliklerinin, söz konusu kararlara esas teşkil eden ÇED raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarında belirtilen taahhütlere uyulması şartıyla Gübre Fabrikaları T.A.Ş. adına devam ettiği tebliğ edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895523BIST