***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 00:30
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bilecik Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Şirketimize gönderilen 28.12.2020 tarihli yazı ile hukuki süreçlerin tamamlanarak Şirketimiz adına tescil edilen Söğüt Maden Sahasına ait 5534 ve 82050 numaralı ruhsatlara ilişkin ÇED görüşlerinin Şirketimiz adına devri başvurumuzun değerlendirildiği belirtilerek, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Çevresel Etki Yönetmeliğine' atıfla, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. adına verilmiş olan ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)" belgelerinin geçerliliklerinin, söz konusu kararlara esas teşkil eden ÇED raporları ve Proje Tanıtım Dosyalarında belirtilen taahhütlere uyulması şartıyla Gübre Fabrikaları T.A.Ş. adına devam ettiği tebliğ edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895523
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0038
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,3961
En Düşük
7,3810
18:059,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0076
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,0609
En Düşük
9,0370
18:05446,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,90
|Açılış
|: 446,93
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3806
|7,3916
|% -0,05
|
|Euro
|9,0412
|9,0511
|% -0,08
|
|Sterlin
|9,9544
|10,0043
|% -0,11
|
|Frank
|8,3252
|8,3753
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9649
|1,9748
|% -0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-1,07
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,21
|51,21
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI