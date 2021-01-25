***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Kararları uyarınca25.01.2021 tarihi itibariyle, Sn. Engin BAŞER, ‘Söğüt İşletme Müdürü' olarak, Sn. Ebru DOĞUTEPE ‘Çevre ve Halkla İlişkiler Direktörü' olarak, Sn. Ahmet KONCA ‘Mühendislik ve Yatırımlar Direktörü' olarak atanmışlardır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904296BIST