***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Türkiye faaliyetlerinde satış rakamları bazında 2020 yılını şirket tarihinin yeni rekorlarıyla tamamlamıştır. Şirketimiz 2020 yılı Türkiye faaliyetlerinde, kimyevi gübre satış miktarını bir önceki yıla oranla yüzde 21 artırarak ilk kez 2 milyon ton satış rakamı eşiğini aşmıştır. Bu sonuçlarla pazar payını artıran Şirketimiz, ülkedeki gübre tüketiminin üçte birini tek başına karşılama başarısına imza atmıştır. Yurt içi satışların yanı sıra, geçen yıla oranla yüzde 40'ın üzerinde bir artış gösteren ihracat rakamları da yıllık bazda yeni bir rekora işaret etmektedir.Şirketimizin Türkiye faaliyetlerindeki toplam gübre üretimi, 2019 yılına göre %12 artışla 687.000 ton olarak gerçekleşmiştir.Öte yandan 2020 yılı içerisinde, bilinçli tarım faaliyetlerini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren tarımsal danışmanlık kanallarımıza, üreticilerden gelen bilgi talepleri 3 kat artış gösterirken, model tarımsal üretim alanları çalışmaları da başarıyla sürdürülmüştür.Salgın döneminde gıda arz güvenliğinin sağlanması için Türkiye'de tarımsal üretiminin aksamadan yürütülmesi amacıyla operasyonel faaliyetlerini artan bir tempoyla sürdüren Şirketimiz, Kovid-19 salgınının Türkiye'nin gündemine girdiği 2020 yılı Mart ayından itibaren, tarımda verimlilik artışı için en önemli girdilerden birisi olan kimyevi gübre tedarikiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla gerekli aksiyonları alarak çiftçilerin ihtiyaç duyduğu her türlü kimyevi gübreleri sağlamaya devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904306BIST