***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2021 20:37
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.01.2021 tarihli KAP duyurumuzda, bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.
İlgili işlem ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak tescil edilerek, 2 Şubat 2021 tarih, 10258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.
Böylelikle bağlı ortaklığımızın sermaye artırım sürecinin tamamlandığını kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907100
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
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|Önceki Kapanış
|: 1.492
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1.518
En Düşük
1.500
18:057,1875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 7,1700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,0912
18:058,6453
En Yüksek
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|: -0,28%
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|Önceki Kapanış
|: 8,6600
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8,7084
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|Açılış
|: 424,52
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|Önceki Kapanış
|: 429,98
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430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1771
|7,1850
|% -0,02
|
|Euro
|8,6304
|8,6417
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,7726
|9,8216
|% -0,24
|
|Frank
|7,9587
|8,0066
|% -0,32
|
|Riyal
|1,9096
|1,9192
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-23,75
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|-2,37
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,55
|
|B. Petrol
|57,37
|57,37
|1,04
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Seans Raporu
18:05
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17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
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17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
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17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem