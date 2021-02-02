***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.01.2021 tarihli KAP duyurumuzda, bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı.İlgili işlem ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak tescil edilerek, 2 Şubat 2021 tarih, 10258 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunmuştur.Böylelikle bağlı ortaklığımızın sermaye artırım sürecinin tamamlandığını kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907100BIST