***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİskenderun'daki mevcut tesislerimizin modernizasyonu kapsamında 200.000 ton/yıl kapasiteli NPK Tesisi yatırımımızı hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo (Espindesa) ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzalanmıştır.Yatırımın 2023 yılında devreye alınması ile GÜBRETAŞ NPK üretim kapasitesinin 1.000.000 ton/yıl seviyesine çıkartılması planlanmaktadır. Proje kapsamındaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910442BIST