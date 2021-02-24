***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz uhdesinde bulunan 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatı kapsamında yapılmakta olan çalışmalar hakkında, muhtelif açıklamalar ile kamuoyu bilgilendirmeleri yapılmıştı. Bu süreçte maden yatırımları konusunda faaliyet göstermek amacıyla kurulan ve Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. bünyesinde, madencilik faaliyetlerinin gerektirdiği özel bilgi ve deneyime uygun yapılanma çalışmaları da devam etmektedir.Şirketimizin 24.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden, bahsi geçen 82050 sicil numaralı Söğüt Altın Madeni ruhsatının ve ruhsat kapsamı çalışmaların Şirketimizin %100 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir. Devir işlemi, bir defaya mahsus KDV hariç 36.000.000.-TL sabit ruhsat devir bedeli ve maden üretimi devam ettiği sürece yıllık bazda cirodan %3 oranında alınacak olan nispi ruhsat devir bedeli karşılığı olup, ilgili devir sözleşmesinin imzalanması konusunda İdareye yetki verilmiştir.Bahsekonu yetki kapsamında 24.02.2021 tarihinde Maden Ruhsatı Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.Bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. tarafından maden yatırımına yönelik teknik çalışmalar tüm hızıyla devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912166BIST