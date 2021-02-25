***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2021 16:01
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye ait 82050 nolu işletme ruhsatı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak, ÇED Başvuru Dosyası 25.02.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu proje için ÇED süreci başlatılmıştır.
Ruhsat devir işlemleri resmi süreci tamamlanıncaya kadar Gübre Fabrikaları T.A.Ş. üzerinden yürütülecek olan resmi prosedürler, devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. adına devam ettirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912898
BIST
16:001.482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,84
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
16:007,2318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0623
|Açılış
|: 7,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
16:008,8501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,1239
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
16:00416,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,91
|Açılış
|: 416,55
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,78
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:58
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.608.494
|% -9,94
|
|PETKM
|5,24
|1.834.430.154
|% 1,55
|
|THYAO
|13,13
|1.479.348.003
|% 2,34
|
|KOZAL
|128,90
|1.349.539.819
|% -3,45
|
|SASA
|42,30
|1.311.102.007
|% 5,91
|
|EKGYO
|2,28
|1.159.989.485
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,28
|1.159.989.485
|% 0,44
|
|PETKM
|5,24
|1.834.430.154
|% 1,55
|
|IHLAS
|0,87
|208.819.203
|% -3,33
|
|TSKB
|1,71
|379.379.056
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,36
|293.190.394
|% -0,73
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2171
|7,2193
|% 0,69
|
|Euro
|8,8328
|8,8470
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,2216
|10,2729
|% 1,14
|
|Frank
|7,9634
|8,0114
|% 1,12
|
|Riyal
|1,9263
|1,9359
|% 1,07
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-15,79
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|3,00
|
|Tam
|2.758
|2.827
|-1,02
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-0,50
|
|Çeyrek
|669
|684
|-0,25
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,06
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:10MARTI
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 877, 200 adet işlem
-
16:09DERAS
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 251 adet işlem
-
16:08ALBRK
Yüzde -3.93 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 430, 247 adet işlem
-
16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 48 kaybederek (% -0.04 ) 1, 295