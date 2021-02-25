***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGübre Fabrikaları T.A.Ş.'ye ait 82050 nolu işletme ruhsatı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Söğüt Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak, ÇED Başvuru Dosyası 25.02.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı e-ÇED sistemine yüklenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu proje için ÇED süreci başlatılmıştır.Ruhsat devir işlemleri resmi süreci tamamlanıncaya kadar Gübre Fabrikaları T.A.Ş. üzerinden yürütülecek olan resmi prosedürler, devir işlemlerinin tamamlanması sonrasında Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. adına devam ettirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912898BIST