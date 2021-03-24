***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin yatırımlarının gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, Yönetim Kurulumuz 24/03/2021 tarihli toplantısındaŞirketimiz lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135.000.000-USD'lik tutarın, % 100 hisselerine sahip olduğumuz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye kullandırılmasına karar vermiştir.Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920197BIST