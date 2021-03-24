***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 16:45
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin yatırımlarının gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, Yönetim Kurulumuz 24/03/2021 tarihli toplantısında
Şirketimiz lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135.000.000-USD'lik tutarın, % 100 hisselerine sahip olduğumuz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye kullandırılmasına karar vermiştir.
Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920197
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -19,50
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.394
18:057,9473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0263
|Açılış
|: 7,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9973
En Düşük
7,8757
18:059,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0135
|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
|: 9,3350
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9,5060
En Düşük
9,3073
18:05442,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,32
|Açılış
|: 442,02
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
447,85
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|29,26
|83.604.696
|% 10,00
|
|KSTUR
|314,60
|782.410
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|119.680
|% 10,00
|
|IDEAS
|80,95
|12.765.491
|% 9,99
|
|SEYKM
|35,00
|59.982.479
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,08
|221.485
|% -9,25
|
|SODSN
|39,52
|512.406
|% -9,15
|
|UFUK
|21,00
|394.169
|% -8,62
|
|SNPAM
|21,50
|1.013.191
|% -8,51
|
|BALAT
|7,33
|732.287
|% -8,49
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SASA
|45,36
|1.868.589.992
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,10
|1.292.839.921
|% 1,09
|
|THYAO
|12,67
|1.006.407.995
|% -2,61
|
|PETKM
|5,63
|963.076.439
|% 0,18
|
|GARAN
|6,99
|3.543.406.613
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,21
|372.959.204
|% 1,68
|
|TSKB
|1,39
|316.935.844
|% -4,79
|
|EKGYO
|1,89
|382.912.011
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,16
|418.203.774
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9422
|7,9473
|% 0,33
|
|Euro
|9,3905
|9,3984
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,8669
|10,9214
|% 0,53
|
|Frank
|8,4216
|8,4723
|% -0,13
|
|Riyal
|2,1105
|2,1211
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-3,49
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|25,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,02
|
|B. Petrol
|61,67
|61,67
|-2,74
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SANKO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 11.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 197, 958 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 405 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 25, 392.00 milyon TL de
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17:56PRZMA
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 051, 756 adet işlem
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17:55SANKO
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 176, 641 adet işlem
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17:54TURGG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 128.10 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 342 adet işlem