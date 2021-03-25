***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 20:36
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24/03/2021 tarihli duyurumuzda, Şirketimiz lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135.000.000-USD'lik tutarın, % 100 hisselerine sahip olduğumuz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye kullandırılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.
Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25/03/2021 tarihli kararına istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. arasında 25/03/2021 tarihinde 135.000.000-USD tutarında Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz ilgili Genel Kredi Sözleşmesinde müteselsil kefil sıfatıyla yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920721
BIST
18:051.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -12,21
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
18:058,0869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,1474
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,1340
En Düşük
7,9153
18:059,5366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,1810
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,6112
En Düşük
9,3140
18:05449,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 9,30
|Açılış
|: 449,61
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
452,96
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,93
|597.410.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.775,10
|4.635.717
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|1.257.362
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|33.959.264
|% 9,99
|
|FENER
|27,36
|214.543.089
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,01
|11.004.007
|% -9,96
|
|SONME
|65,10
|1.364.705
|% -9,96
|
|AVOD
|9,49
|668.489.686
|% -9,96
|
|SEKUR
|32,60
|6.957.618
|% -8,12
|
|SAMAT
|5,46
|11.563.617
|% -6,98
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|VESTL
|36,60
|1.128.559.776
|% -1,35
|
|SISE
|7,39
|983.995.604
|% 2,35
|
|SASA
|44,34
|834.569.754
|% -2,25
|
|KRDMD
|6,59
|819.115.456
|% 2,01
|
|GARAN
|6,88
|3.181.568.355
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,19
|246.812.019
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,71
|757.993.085
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,19
|400.231.397
|% 1,39
|
|EKGYO
|1,85
|311.062.963
|% -2,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0862
|8,0882
|% 1,87
|
|Euro
|9,5484
|9,5875
|% 2,48
|
|Sterlin
|11,0967
|11,1523
|% 2,15
|
|Frank
|8,5636
|8,6152
|% 1,89
|
|Riyal
|2,1453
|2,1561
|% 1,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|5,15
|
|Altın Gr.
|450
|450
|9,84
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|13,00
|
|Tam
|2.938
|3.014
|9,45
|
|Yarım
|1.420
|1.458
|4,57
|
|Çeyrek
|712
|729
|2,29
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,12
|
|B. Petrol
|64,45
|64,45
|2,50
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YESIL
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 117.30 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 045 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 81 altında . İşlem hacmi 20, 969.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 17.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 961, 929 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KCHOL, KOZAL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 63 kaybederek (% -0.80 ) 1, 194