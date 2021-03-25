***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24/03/2021 tarihli duyurumuzda, Şirketimiz lehine T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nezdinde tahsis edilmiş kredi limitlerinden 135.000.000-USD'lik tutarın, % 100 hisselerine sahip olduğumuz Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ye kullandırılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştı.Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25/03/2021 tarihli kararına istinaden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. arasında 25/03/2021 tarihinde 135.000.000-USD tutarında Genel Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimiz ilgili Genel Kredi Sözleşmesinde müteselsil kefil sıfatıyla yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920721BIST