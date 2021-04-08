***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.04.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirket'in Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Fahrettin POYRAZ, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Ahmet BAĞCI seçilmişlerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925850BIST