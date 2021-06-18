***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.04.2021 tar