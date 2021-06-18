***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 13:45
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 08.04.2021 tar
13:361.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:368,6874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0319
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:3610,3618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0357
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:36500,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,11
|Açılış
|: 500,25
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:34
|IDGYO
|6,05
|1.228.689
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.092.615
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.806.015
|% 9,95
|
|VAKFN
|8,74
|106.518.177
|% 9,94
|
|OZBAL
|9,20
|19.780.960
|% 9,92
|
|BERA
|16,93
|8.250.632
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|22,98
|22.929.811
|% -4,65
|
|THYAO
|14,54
|811.339.631
|% -0,82
|
|GARAN
|8,24
|381.349.666
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,12
|314.339.340
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,97
|289.529.669
|% -2,79
|
|KOZAL
|121,60
|266.659.260
|% -1,54
|
|EKGYO
|2,12
|314.339.340
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|149.021.281
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|811.339.631
|% -0,82
|
|GARAN
|8,24
|381.349.666
|% 0,61
|
|KRDMD
|6,97
|289.529.669
|% -2,79
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6839
|8,6862
|% -0,38
|
|Euro
|10,3539
|10,3604
|% -0,36
|
|Sterlin
|12,0357
|12,0961
|% -0,58
|
|Frank
|9,4185
|9,4753
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3082
|2,3198
|% -0,42
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,31
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.297
|3.382
|18,93
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|9,16
|
|Çeyrek
|799
|818
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|0,11
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-0,41
|